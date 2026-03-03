Българската кеч звезда, известен под псевдонима "Русев", влезе във физическа конфронтация с една от новите звезди на Световната федерция по кеч -Двамата бяха част от събитието WWE Monday Night RAW 1710, провело се в "Gainbridge Fieldhouse" в Индианаполис, Индиана, САЩ.Там Русев предизвика мощния нигериец, който прекрати участието му на турнира "Кралско меле" по-рано през годината.Интересното е, че по време на речта си с микрофона,се обяви не като "The Super Athlete", "The Bulgarian Brute" или "The Redeemer", а като "The Lion of Bulgaria" (Лъвът на България). Това явно ще бъде новият гимик на българина.Най-вероятно ще се заформи вражда между двамата.е един от най-прогресиращите кечисти. Той изхвърли от ринга цели 6 бойци на "Кралско меле", а в момента е в серия от победи и най-вероятно е гласен за следващото голямо име в развлекателния спорт.Африканецът е висок 198 см и тежи 141 кг.е бивш шампион на NXT WWE, но от тази година се състезава в основния ростер на компанията, където е и Русев.