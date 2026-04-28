С девет спечелени медала и четирима държавни шампиони се завърнаха състезателите на СКК "Феникс“ (село Скутаре) от Републиканското първенство по карате, проведено в Ловеч. Клубът от Община Марица участва с 18 състезатели, които се изправиха срещу сериозна конкуренция сред общо 330 участници от цялата страна, съобщиха за Plovdiv24.bg от общината.

Треньорът на клуба семпай Йордан Зикямов не скри удовлетворението си от представянето на своите каратеки.

"За поредна година държавното първенство показа колко високо е нивото на конкуренция и колко труден е пътят към медалите. Гордея се с всеки един от нашите състезатели – за характера, дисциплината и сърцето, които оставиха на татамито. Тези успехи са резултат от много труд, постоянство и подкрепа. Благодаря на родителите, които неизменно стоят зад децата и клуба, както и на Община Марица за доверието и условията, които ни осигурява. Именно тази обща подкрепа превръща мечтите в реални резултати“, каза той.

Национални шампиони станаха:

Илиян Тотев – категория до 27 кг (момчета до 10 години)

Анастасия Цанкова – категория до 35 кг (момичета до 8 години)

Милена Цанкова – категория до 60 кг (девойки до 14 години)

Христо Вълканов – категория до 60 кг (момчета до 12 години)

Сребърни отличия заслужиха:

Георги Пацев – категория до 40 кг (момчета до 10 години)

Кристиян Танчев – категория над 40 кг (момчета до 8 години)

Георги Николов – категория над 60 кг (момчета до 12 години)

Бронзови медали завоюваха:

Стилиян Домусчиев – категория до 60 кг (момчета до 14 години)

Никол Петрова – категория до 50 кг (момичета до 12 години)_