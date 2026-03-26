Едно от най-важните имена в българската ММА сцена - Калоян Колев
, ще се бие срещу Камен Георгиев
в началото на следващия месец. Двамата ще се изправят един срещу друг за трети път. Първият двубой завърши с победа за Колев, а втората среща не излъчи победител. Ето какво сподели Калоян за своята подготовка за битката, за ежедневието си в тренировъчен лагер и за нивото на ММА в България в ексклузивно интервю за радио ФОКУС:
Г-н Колев, остават около две седмици преди третия ви мач срещу Камен Георгиев. Той е главно събитие на галавечерта MAX FIGHT 64. Тя ще се проведе на 4 април в София, в категория до 93 килограма. На какъв етап е подготовката ви?
- Вече етапът е финален, само да изчистваме щрихите, както се казва. Вече почти тежките тренировки ги свършваме в събота и вече другата седмица забавяме темпото и само трябва да оправяме килограмите.Кога започна тренировъчният лагер? Къде се провежда? На какво наблегнахте този път? Нещо по-различно в него направихте ли?
- Не, аз си усъвършенствам винаги силните страни.Тренирам постоянно, не бих казал, че специално за този мач съм се готвил. Когато разбрахме, че ще е срещу този противник, да, променихме тактиката, променихме малко тренировките, горе-долу спрямо неговата игра.Лесно ли се съгласихте, когато чухте тази оферта за третия мач с Камен Георгиев? Кое беше водещото в това да приемете тази покана?
- Не се притеснявам от никой, винаги съм готов за тежки мачове. Камен е добър състезател, много опитен, както така и много издръжлив, подготвен е. Мисля, че ще се получи много хубав мач. И лесно го приех, да. Нямаше какво да се замисля. Винаги с него съм искал да играя на максимално ниво.Има ли достатъчно спаринг партньори и как се случва подборът им?
- Вижте, за тежка категория в България малко трудно на по-леките категории е по-лесно, но специално за по-тежките категории е трудно да се събираме с хора, но горе-долу в последните седмици приятели, бивши състезатели, на които аз съм им помагал, се съгласиха и бяха съпричастни с моята подготовка и да са с мен. Защото при мен е малко по-специфично, че аз тренирам рано сутринта, защото после съм на работа и малко хора стават толкова рано.Къде е тънката линия между това да наложиш своя стил на игра и все пак да имаш представа какви са силните страни на противника и до някаква степен да се съобразяваш с тях? Как се намира балансът между тези две неща?
- Вижте, аз преди това съм бил борец в свободния стил
. Мисля, че в България бях на много добро и високо ниво. И това как си определяш твоята игра, зависи само от теб. Да си покажеш, да си наложиш твоята игра не се подвеждаш по неговата, защото подведеш ли се по неговата игра, ти му влизаш все едно в капана. Той все едно ти е пуснал примамка и ти, ако я лапнеш тази примамка, той ще те придърпа. Затова трябва да гледаш винаги да си налагаш твоята игра и да правиш тези специфични упражнения, удари, за да стигнеш до тези неща, които умееш ти. - Както и вие, така и господин Георгиев предполагам, няма с какво толкова да се изненадате, имайки предвид, че това ще бъде ваш трети мач. Какво е по-особеното на подготовката за един такъв двубой, когато много добре знаеш срещу какво се изправяш?
- Наблягаш на силните си страни и горе-долу се опитваш да не влезеш в неговия стил
на игра. Той много хубаво изтегля назад, успива те с игра, с даване назад, после контраатакува. Ако му влезеш в краката, хваща за гилотина, мисля, че ще ги предотвратим тези неща. Но, както казах и той е много опитен и може да е приложи нещо ново. В ММА това е хубавото, че е съвкупност от много спортове и не знаеш какво да очакваш всеки един момент.Как върви битката с килограмите? Често пъти тя е по-проблемна за бойците от самия мач. Вие сте вече ветеран в смесените бойни изкуства. Как го правите вие? Какви съвети бихте дали на някой по-млад, когато стане въпрос за свалянето на килограми и влизане в категория?
- Засега във всеки един мач, горе-долу свалям по 7-8 кг и гледам да ги сваля ударно. Да изкарам водата от себе си, за да мога после да върна тези килограми и да си запазя силата, защото ако ги сваляш постепенно, според мен ти пада силата и според мен не е за предпочитане. А и в нашите категории е по-лесно свалянето. 7-8 килограма, мисля, че за два-три дни ще ги сваля.Интересно ми е също така какъв е хранителният режим, който спазвате по време на лагер? Позволявате ли си този въпросният "cheat day" или всичко е строго планирано още от седмици преди да почнете лагера?
- Специфичното е, че аз по принцип не закусвам, не ям преди тренировка, но сега две-три седмици си позволих да закусвам и много по-добре се чувствах. Един приятел ме посъветва и се чувствам много добре. После задължително след тренировка се приема въглехидрат, за да се възстанови тялото. После на обяд пак се приема въглехидрат - някакво месо и салата. Вечер гледаш да е по-мазна храна, да не е толкова с въглехидрати, отколкото с мазнини.Как преминава един ден на Калоян Колев, когато той е в подготвителен лагер за мач? Колко пъти на ден тренирате? Как възстановявате? Има ли значение от това в какъв етап на лагер расте?
- Моето ежедневие е почти едно и също, независимо дали се готвя за някъде или не. Ставам всяка сутрин в 05:30. Тренировката ми започва в 07:00 и към 09:00 приключва. После на работа, семейството и почивка. Възстановяването - приемам добавки, сауна понякога, масажите се засилват преди бой. И най-важното - правилна храна и да се спи. Поне по 6-7 часа трябва да се почива.Оставам с впечатлението, като съм си говорил и с по-млади бойци, че именно спането някак го неглижират. Защо е толкова важно човек да има хубав и правилен сън, за да може тялото му да бъде готово за битка?
- Ами вижте, не мога да ви кажа, защото и аз съм с малко дете. Знаете като има малко дете, то се буди вечер, не може да ти е толкова пълноценен сънят, но това си е въпрос на желание, на воля и на приоритети. Справям се някак, все още на тези години, може би като остарея още малко ще е по-трудно, но засега съм добре.Г-н Колев, вие сте един от най-добрите ММА състезатели на България, но въпреки това не се издържате само чрез смесени бойни изкуства и чрез спорт. На какво ниво е като цяло българският ММА? Бил сте се срещу няколко чуждестранни съперници, ходил сте по чужбина там също сте играл. Какво ни липсва и всичко ли опира само до финанси и пари?
- Не, не мисля, че опира всичко до финанси и пари, защото и в Америка бойците от UFC също работят. Единственото е, че там знаят кога започват работа и кога свършват. В България е малко по-сложно, но зависи и какво работиш. Но и тук липсват, както казах от началото, че няма толкова ММА състезатели. Виждате, че горе-долу всички деца гледат на футбол да се запишат, бойните спортове вече едва ли не са отживелица в България, докато в другите страни натискат на тези спортове. Мисля, че сме силен народ и за хората, които тренират, имаме някакви успехи. Но липсват зали предимно, липсват треньори специално за ММА.Да, имайки предвид в исторически план колко по-нов спорт са смесените бойни изкуства и да кажем, например боксът, който е с може би по-утвърдена репутация през последните десетилетия. Как си обяснявате нарастващата агресия сред младите, които все по-често предпочитат да дружат на групички, да се занимават с някакви глупости, вместо да отделят време да тренират. Как може да накараме подрастващите да влязат в залата и да избягат от пороците?
- Мисля, че това е до първите седем години. Главна причина за това са родителите, че не си поглеждат децата, с тези телефони. Гледат как да ги игнорират, за задоволят собствените си нужди или пренебрегват техните. Трябва да им се обръща внимание на децата и задължително да се тренира някакъв спорт, за да може тези комплекси да се избиват в друга насока. И както съм казвал винаги, дори да не станеш добър спортист, поне спортът те изгражда като дисциплиниран човек. Да уважаваш по-големите от теб, защото и това виждам, че го няма вече при по-младите.Г-н Колев, вие казахте, започнал сте с борба, дори сте национален шампион, ако не се лъжа. Ако може така в проценти, винаги ми е било изключително интересно, колко важна част от смесените бойни изкуства е играта на земя - граплинг, дали ще е борба, дали ще е бразилско жиу жицу. Основни ли са или всеки човек трябва сам да намери това, в което е добър, при положение, че все пак става дума за толкова комплексен спорт.
- За мен борбата е най-добрият основен спорт, специално за ММА. Виждате почти всички шампиони в UFC са били борци. И там е на много високо ниво, но като напреднеш с опита и виждате в UFC колко по-трудно е да свалиш някой човек или да го задържиш на земята. А и там бонуси дават за стойка повече. Мисля, че взеха да ги обръщат нещата повече в стойка, отколкото на земя, но това си е част от спорта. В ММА трябва горе-долу да балансираш всичко и всичко да ти е на едно ниво. Не може да пренебрегваш едното - да си слаб в стойка или да си слаб на земя и да си силен в стойка, защото ще използват слабостите.Господин Колев, в бойните спортове човек е изключително трудно да бъде на 100% здрав. Постоянно контузии в тренировки, в тренировъчни лагери. Как успявате да пренебрегнете болката?
- Аз мисля, че това с контузиите е до човек, защото някои са много потърпевши от тези контузии. Други са много добри състезатели, но имат доста контузии. Аз да чукна на дърво, засега съм нямал такива сериозни контузии, освен скъсани връзки на глезена, но това беше преди доста години и съм се запазил. Мисля, че е до човек и до организъм. - Колко важно е в сравнение с другите спортове, дали ще е футбол, волейбол, ако човек отсъства една година от игрището, му трябва много време, за да махне тази ръжда от себе си. Докато в бойните спорове, когато човек има едни 6-7 и повече месеца почивка между мачовете си, това повече зарежда ли го или отново я има тази въпросната ръжда?
- 6-7 месеца мисля, че не са проблем за един ММА състезател. Да, трябва си някакви встъпителни срещи, ако си бил дълго време извън ринга. Зависи от опита, от психическото състояние на спортиста, защото примерно някои го преживяват по-трудно, психиката им е по-слаба и напрежението им идва в повече и то се вижда на ринга.Трилогия като цяло в ММА е рядко срещано явление, какво пък остава за родния ММА? С какво тази битка е по-специална или пък е по-важна от предишните ви два мача с Камен Георгиев?
- За мен всяка битка е важна. Мисля, че е доста опитен състезател и нямам търпение за деня на боя да видим кой какво може и какво е научил през тези години.Изключително много ви благодаря за отделеното време, г-н Колев. Пожелавам ви да се предпазите от всякакви контузии, както вие, така и вашият съперник. Да направите един супер мач, така както бяха първите два. И както се казва, нека по-добрият да победи.
- Благодаря ви много.
