БК "Лаута Арми": Настояваме мачът на Тишо да бъде преразгледан, съдията направи 3 груби грешки

© От боксов клуб "Лаута Арми" (Пловдив) изразиха мнение относно двубоя на техния възпитаник Тихомир Батинков срещу Ангел Русев, който беше част от програмата на MAX FIGHT 63.



Последното за годината издание на професионалната бойна организация се проведе в събота в столичната зала "Левски София".



210-сантиметровият пловдичанин Тихомир Батинков дебютира на професионалния ринг в тежката категория в битка срещу Ангел Русев. Развръзката дойде в третия рунд, когато главният рефер прекрати мача и присъди успеха на 37-годишния софиянец с прякор "Мечката“.



Ето какво обаче заявиха по темата от боксов клуб "Лаута Арми", изразено чрез мнение на главния треньор Арман Хакобян:



Искам да изкажа мнението си за мача на Тихомир Батинков срещу Ангел Русев.



Първо, аз съм човек, който никога не търси оправдания и никога не гони лесни мачове. Винаги съм искал моите боксьори да се изправят срещу силни и класни съперници, за да видим реално къде се намираме. Именно затова приехме този мач.



Но вчера нещо беше много нередно.



Още в първия рунд Тишо получи тежък удар зад главата, след това и във втория, и в третия. Въпреки това реферът не направи абсолютно нищо. Не твърдя, че Ангел го направи умишлено, но фактът е, че се случи, и че нарушенията останаха без реакция.



Като треньор моята работа не е само да подготвя боксьора. Моята работа е да го заведа здрав на мача и да го върна здрав от мача. Вчера това не се случи. И причината беше именно в ненаказаната игра зад главата.



След срещата състоянието на Тишо беше притеснително. В съблекалнята той не знаеше къде се намира, имаше силни болки в задната част на главата, беше се образувал хематом. Лекарите му поставиха инжекция – не знам точно каква – и казаха, че ще го наблюдават, защото състоянието му е тревожно.



Това не е просто пореден мач в програмата. Това е здравето на човек, който е дал 6 месеца от живота си за подготовка за тази среща.



Затова моля: Не подминавайте този случай с лека ръка.



Настоявам мачът да бъде преразгледан внимателно, за да се види грешката на рефера и да се предотвратят подобни ситуации в бъдеще.



Безопасността на състезателите трябва да бъде на първо място. Винаги.