Спортните новини: Днес (10) | Вчера (12)
Президентът на световната федерация по таекуон-до ITF прие кмета на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:50
©
В централата на ITF във Виена президентът на Световната федерация по таекуон-до ITF посрещна на 8 декември кмета на Пловдив Костадин Димитров.

На работната среща, Майстор Костадин Димитров (VIII Дан), вицепрезидент на Българската федерация по таекуон-до (ITF), информира президента на ITF професор гранд майстор РИ Йонг Сон за последните развития на Таекуон-До в България, включително текущите инициативи в Пловдив.

Президентът изрази своята благодарност и топло поздрави майстор Димитров за неговото продължаващо лидерство и отдаденост на развитието на бойното изкуство.

Срещата беше едновременно продуктивна и сърдечна, потвърждавайки силните връзки между централата на ITF и общността на Таекуон-До ITF в България като цяло и в частност с Пловдив — град, който играе забележителна роля в историята на ITF, съобщиха от Българската федерация по Таекуон-До ITF.
