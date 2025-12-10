Президентът на световната федерация по таекуон-до ITF прие кмета на Пловдив

© В централата на ITF във Виена президентът на Световната федерация по таекуон-до ITF посрещна на 8 декември кмета на Пловдив Костадин Димитров.



На работната среща, Майстор Костадин Димитров (VIII Дан), вицепрезидент на Българската федерация по таекуон-до (ITF), информира президента на ITF професор гранд майстор РИ Йонг Сон за последните развития на Таекуон-До в България, включително текущите инициативи в Пловдив.



Президентът изрази своята благодарност и топло поздрави майстор Димитров за неговото продължаващо лидерство и отдаденост на развитието на бойното изкуство.



Срещата беше едновременно продуктивна и сърдечна, потвърждавайки силните връзки между централата на ITF и общността на Таекуон-До ITF в България като цяло и в частност с Пловдив — град, който играе забележителна роля в историята на ITF, съобщиха от Българската федерация по Таекуон-До ITF.