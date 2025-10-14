Отлично представяне на боксьорите от "Лаута Арми" на турнир в София

© Младите боксьори на "Лаута Арми" (Пловдив) се представиха отлично в завършилия в София турнир "Юрий Славчев – Купа Левски“. Пловдивчани участваха с 8 състезатели, които спечелиха 7 медала:



Божидар Ангелов – 32 кг, бронзов медал



Анастас Гругоров – 32 кг, бронзов медал



Йон Чобани – 40 кг, бронзов медал



Вангел Субашев – 42 кг, златен медал



Давид Хакобян – 48 кг, сребърен медал



Митко Камбов – 50 кг



Стефан Кръстев – 66 кг, сребърен медал



Антон Партенов – 70 кг, бронзов медал



Треньорът на клуба Арман Хакобян беше отличен с приза за "Най-добър треньор на турнира“.



"Изключително съм щастлив от представянето на отбора! Като се има предвид, че повечето от децата са нови, всички показаха изключително високо ниво и силен дух. Сърдечно благодарим на Боксов клуб Левски и на старши треньора Владислав Георгиев за чудесната организация, амбицията и труда, които влагат, за да създадат такъв прекрасен празник за децата. За нас беше чест да бъдем част от този турнир", заяви Арман Хакобян.