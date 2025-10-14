ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (21)
Отлично представяне на боксьорите от "Лаута Арми" на турнир в София
Автор: Стойчо Генов 09:02Коментари (0)803
©
Младите боксьори на "Лаута Арми" (Пловдив) се представиха отлично в завършилия в София турнир "Юрий Славчев – Купа Левски“. Пловдивчани участваха с 8 състезатели, които спечелиха 7 медала:

Божидар Ангелов – 32 кг, бронзов медал

Анастас Гругоров – 32 кг, бронзов медал

Йон Чобани – 40 кг, бронзов медал

Вангел Субашев – 42 кг, златен медал

Давид Хакобян – 48 кг, сребърен медал

Митко Камбов – 50 кг

Стефан Кръстев – 66 кг, сребърен медал

Антон Партенов – 70 кг, бронзов медал

Треньорът на клуба Арман Хакобян беше отличен с приза за "Най-добър треньор на турнира“.

"Изключително съм щастлив от представянето на отбора! Като се има предвид, че повечето от децата са нови, всички показаха изключително високо ниво и силен дух. Сърдечно благодарим на Боксов клуб Левски и на старши треньора Владислав Георгиев за чудесната организация, амбицията и труда, които влагат, за да създадат такъв прекрасен празник за децата. За нас беше чест да бъдем част от този турнир", заяви Арман Хакобян.
Още по темата: общо новини по темата: 425
13.10.2025
07.10.2025
30.09.2025
29.09.2025
24.09.2025
23.09.2025
предишна страница [ 1/71 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Любо Ганев: Решението не беше единодушно
 Бивш треньор в Ботев постигна първа победа като национален селекционер
 Трима от Ботев заслужиха повиквателна за България U17
 Казийски: С разлика съм по-стар от останалите ми съотборници, мога да им предам опита си
 Пловдивска двойка с исторически успех за България на Световното по спортни танци
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: