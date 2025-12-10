ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (13) | Вчера (12)
БК "Лаута Арми" към свой боксьор на Европейското: Успех, машино!
Автор: Стойчо Генов 16:55Коментари (0)189
©
Много сериозен отбор, изграден от 14 момчета и момичета, ще представя България на Европейското първенство по бокс до 17 години. Шампионатът ще се проведе в Киенбаум, Германия. Турнирът започва днес и ще продължи до 17 декември.

В отбора ни влизат 10 момчета и 4 момичета. Те ще имат много сериозна конкуренция, като заявки са подадени от близо 400 боксьори от 31 държави.

България е водена на Европейското първенство от треньорите Детелин Далаклиев, Стойка Кръстева и Пейчо Багдатов.

Сред нашите национали е пловдивчанинът Славчо Григоров (категория до 50 кг), който е състезател на боксов клуб "Лаута Арми". Той излиза на ринга утре срещу Амит Локез от Израел.

Ето какво написаха за своя боксьор от "Лаута Арми":

Жребият е изтеглен!

Нашият боксьор Славчо Григоров ще се изправи срещу представител на Израел на 11.12.2025 г. на Европейското първенство по бокс за юноши в Германия.

Успех, машино!

Ще споделим повече информация за мача, когато наближи денят.
