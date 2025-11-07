Над 260 подрастващи каратеки ще участват в Купа "Пловдив"

© Армейски спортен карате клуб "Тракия" (Пловдив) ще бъде домакин на Национална купа "Пловдив" за деца до 10, 12 и 14 години.



Състезанието за малките каратеки ще се проведа в залата на Пловдивски университет на бул. "България" на 8 ноември (събота), а откриването е в 12:00 часа.



В състезанието ще вземат участие над 260 каратеки от 23 клуба от цяла България, а АСКК "Тракия" ще изведе 31 деца на татамито.