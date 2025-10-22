БК "Лаута Арми": Горди сме с това 13-годишно момиче

© Младата състезателка на боксов клуб "Лаута Арми" (Пловдив) Летисиа Милева завърши на 5-о място на Европейското първенство по бокс за ученици, което се проведе в Будва (Черна гора).



13-годишната Летисиа се боксира в категория до 57 кг. при девойките до 15 години.



"За съжаление Милева не успя да спечели своята среща, но нека не забравяме, че тя е само на 13 години и се занимава с бокс едва от една година. С огромно желание, дисциплина и сърце тя се нареди на 5-то място в Европа на Европейското първенство по бокс за девойки до 15 години", написаха по този повод от БК "Лаута Арми" (Пловдив).



"Горди сме с нея и вярваме, че с труд и постоянство ще се завърне по-силна и по-добра! Lauta Army – до върха, крачка по крачка", добавиха още от пловдивския боксов клуб.