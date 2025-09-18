ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (10) | Вчера (17)
Треньор на "Лаута Арми": Не съм хулиган и не организирам улични боеве! Ще съдя клеветниците
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:48Коментари (0)216
©
Главният треньор на пловдивския боксов клуб "Лаута Арми“ - Арман Хакобян, излезе с официална позиция. Тя бе поместена в страницата на клуба във Фейсбук и е насочена до родители на състезатели в БК "Лаута Арми“ и до полицейските управления в града.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса обръщението на Арман Хакобян:

Официално писмо/обръщение за родители и полицейските управления:

До: Родители на състезатели в БК "Лаута Арми“ и до полицейските управления

Уважаеми родители, уважаеми господа/госпожи,

Заставам с лицето си като треньор на БК "Лаута Арми“ — Арман Хакобян — и с пълна отговорност заявявам следното:

1. Нашият клуб обучава деца и младежи с приоритет върху дисциплината, уважението, самоконтрола и спортния дух. Никога не съм подтиквал, поощрявал или позволявал на състезателите ни да използват наученото в залата за улично насилие или други противозаконни действия.

2. Категорично осъждам всяко улично насилие и прояви на тормоз. Такова поведение е в пряк противовес с ценностите, които възпитаваме в клуба.

3. Ако бъде установено, че някой от нашите състезатели участва в агресивни или противозаконни действия извън тренировъчния процес, ще предприемем незабавни дисциплинарни мерки, включително и окончателно отстраняване от клуба.

4. Да имам пристрастия към футболен клуб "Локомотив Пловдив“ е част от личните ми симпатии, но това по никакъв начин не ме прави хулиган или организатор на улични сбивания. Свързването на името ми с подобни прояви е недопустимо и невярно.

5. Категорично заявявам, че няма да позволя разпространението на неверни твърдения, според които съм замесен като организатор или участник в улични боеве. Ако подобни обвинения продължат да се разпространяват без доказателства, ще заведа дело за клевета, за да защитя доброто си име и репутацията на клуба.

6. Призовавам родителите да наблюдават поведението на децата си и при нужда да се свържат със щаба на клуба или с мен лично. Също така сме готови да съдействаме с информация и при необходимост да работим заедно с полицейските органи за изясняване на евентуални инциденти.

Това, че съм фен, не ме прави организатор на боеве. Фактът, че имам пристрастие към футболния отбор Локомотив Пловдив, също не ме прави по-слаб треньор или по-малко професионалист в работата си.“

С уважение,

Арман Хакобян

Треньор, БК "Лаута Арми“

Тел;+359896579342
