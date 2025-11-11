© виж галерията С пет медала от Национална купа “Пловдив 2025" се завърна спортен карате клуб "Феникс“ (Рогош). Каратеките от Община Марица се представиха на много високо ниво и завоюваха две шампионски титли - на Милена Цанкова и Георги Николов, една вицешампионска - на Илиян Тотев, и два бронзови медала - на Калоян Георгиев и Стилиян Домусчиев.



На престижното последно състезание за годината от календара на Българската федерация по карате Шинкиокушин, участие взеха 271 каратеки от 23 клуба в страната.



Турнирът бе открит от кмета на Пловдив Костадин Димитров, а официални гости бяха председателят на Европейската карате организация шихан седми дан Жан Белоу и проф. Веселин Маргаритов. СКК "Феникс“ се представи с 14 състезатели, които демонстрираха отлична подготовка и борбен дух на татамитата в залата на Пловдивския университет.



В категория до 12 г. (+50 кг) Милена Цанкова изигра три впечатляващи срещи по пътя към златото, като последователно победи съпернички от АСКК "Тракия“, СК "Рефлекс“ (Перущица) и СК "Ипон“ (Стара Загора). На финала срещу Зейнеп Мехмед тя показа пълно превъзходство и заслужено спечели шампионската титла.



В категория до 10 години (+50 кг) Георги Николов също се представи блестящо. Във финалния двубой той победи Станислав Танчев от СК "Торнадо“ (Пазарджик) – съперник, срещу когото преди това бе загубил три последователни срещи.



В категория до 10 години (до 25 кг) травма спря Илиян Тотев да вземе златото, след като преди това бе спечелил две много тежки и оспорвани битки. На финала трябваше да се изправи срещу Георги Вангелов от СК "Киокушин“ (Севлиево), но остана със среброто. Доброто представяне на отбора бе допълнено от бронзовите отличия на Калоян Георгиев и Стилиян Домусчиев, които се наредиха сред най-добрите в своите категории.



В крайното класиране при 10-годишните възпитаниците на семпай Йордан Зикямов заеха 6-о място в България, а при 12-годишните – 7-о място.



"Силно участие, много емоции и отличен завършек на спортната година за нашия клуб! Въпреки че не всички се класираха на призовите места, нашите състезатели се бориха до последно и показаха характер, техника и воля за победа. Категориите бяха изключително оспорвани, с добре подготвени деца от цяла България. Благодарим на всички състезатели за усилията и отдадеността, на родителите, както и на Община Марица и кмета Димитър Иванов за постоянната подкрепа“, заяви семпай Йордан Зикямов.