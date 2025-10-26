ИЗПРАТИ НОВИНА
Девет медала за каратеките на АСКК "Тракия" (Пловдив) от национален турнир в Шумен
Отлични резултатите за каратеките на АСКК "Тракия" (Пловдив), които завоюваха 9 медала и купа за най-техничен състезател от 20-ото издание на националния турнир "Мадарски конник" за мъже и жени, коъто се проведе в Шумен.

6 златни медала, 1 сребърен и 2 бронзови спечелиха пловдивските каратеки, някои от които дебютанти.

Златни медали за АСКК "Тракия" спечелиха: Захари Тянев - мъже ката, Атанас Спасов - мъже 70кг, Георги Кордев - мъже 90кг., Мила Клинкова - жени 60кг, Селви Селимовски- мъже втора дивизия, кат.80кг. и Милена-Видина Атанасова-жени втора дивизия 55кг.

Сребърен медал взе Делян Пенев при мъже до 70кг.

Бронзови медали завоюваха Петър Бараков-мъже до 70кг. и Атанас Аргиров-мъже 2ра дивизия до 70кг.

Купата за най-техничен състезател за мъже спечели Георги Кордев с изключително силната си игра и големия боен дух, който показа на татамито.

"Благодарим на треньорите и съдиите в турнира и на всички, които оказаха съдействие за осъществяването му. Подготовката в залата продължава за Национална купа "Пловдив", която ще се проведе на 8.11.2025 година", заявиха от АСКК "Тракия".
