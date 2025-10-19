ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Русев с няколко двубоя на турнето на Световната федерация по кеч
Автор: Георги Куситасев 14:49Коментари (0)213
© YT: WWE
Българската звезда в кеча Мирослав Барняшев, известен като "Русев" от WWE (Световната федерация по кеч), изигра няколко срещи по време на турнето на най-голямата компания в този развлекателен спорт в Австралия.

На гала в Мелбърн Русев първо победи Айвър, но по-късно на същото шоу загуби от един от претендентите за световната титла - Ел Ей Найт

Припомняме, че се очаква Миро да атакува за втори път интерконтиненталната титла на WWE, която е притежание на сина на легендата Рей Мистерио - Доминик Мистерио.

Двамата ще излязат един срещу друг на събитието "Monday Night Raw", което ще се проведе в понеделник вечер американско време и вторник сутрин българско. 

Припомняме, че при първия дуел за интерконтиненталната титла Доминик се измъкна с мръсен ход, удряйки непозволено Миро между краката.

