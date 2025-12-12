ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (11)
Руснак нокаутира Кубрат Пулев и му отне световната титла
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:32Коментари (0)160
© bTV
Руснакът Мурат Гасиев нокаутира 50 секунди след началото на 6-ия рунд Кубрат Пулев и му отне регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория.

Мачът се проведе на Гала в Дубай.

Мачът започна добре за Пулев, който бе по-активният боксьор, докато Гасиев бе заложил на изчаквателна тактика.

Българинът доминираше, като Гасиев показа лека активизация в третия рунд.

В четвъртия и петия Пулев отново бе по-активния.

В началото на шестия Гасиев използва момента си и след 50 секунди намери брадичката на Пулев и го прати на пода, което бе края на мача.

Руснакът е бивш шампион в полутежка категория на WBA и IBF. Вече 5 години руснакът се подвизава при най-тежките. Активът му на професионалния ринг е вече 33 победи, 26 от които с нокаут, и 2 поражения.

Пулев, който е с 12 години по-възрастен от Гасиев, остава с 32 победи, 14 от които с нокаут, и 4 поражения.
