Руснак нокаутира Кубрат Пулев и му отне световната титла

Руснакът Мурат Гасиев нокаутира 50 секунди след началото на 6-ия рунд Кубрат Пулев и му отне регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория.



Мачът се проведе на Гала в Дубай.



Мачът започна добре за Пулев, който бе по-активният боксьор, докато Гасиев бе заложил на изчаквателна тактика.



Българинът доминираше, като Гасиев показа лека активизация в третия рунд.



В четвъртия и петия Пулев отново бе по-активния.



В началото на шестия Гасиев използва момента си и след 50 секунди намери брадичката на Пулев и го прати на пода, което бе края на мача.



Руснакът е бивш шампион в полутежка категория на WBA и IBF. Вече 5 години руснакът се подвизава при най-тежките. Активът му на професионалния ринг е вече 33 победи, 26 от които с нокаут, и 2 поражения.



Пулев, който е с 12 години по-възрастен от Гасиев, остава с 32 победи, 14 от които с нокаут, и 4 поражения.