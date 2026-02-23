© виж галерията 19 медала спечелиха каратеките на АСКК "Тракия" (Пловдив) от първите за 2026 година национални първенства по карате Шинкиокушин за кадети/кадетки, юноши/девойки и мъже/жени, които се проведоха в гр. Пазарджик.



1 място



1. Мила Клинкова /девойки, кат.60кг./



2. Диана Харизанова /девойки, кат.+60кг./



3. Петър Нанев /кадети, кат.75кг./



4. Йордан Христев /кадети, кат.+75кг./



5. Василена Димитрова /кадетки, кат.55кг./



6. Захари Тянев /мъже, кат.70кг./



2 място



1. Георги Григоров /юноши, кат.70кг./



2. Георги Кордев /юноши, кат.+80кг./



3. Галена Атанасова /девойки, кат.+60кг./



4. Петър Илиев /кадети, кат.+75кг./



5. Делян Пенев /мъже, кат.70кг./



6. Манол Велков /мъже, кат.80кг./



7. Иван Иванов /мъже, кат.90кг./



8. Анастасия Бъндева /жени, кат.+65кг./



3 място



1. Петър Дамянов /юноши, кат.60кг./



2. Пламен Тонев /юноши, кат.+80кг./



3. Павел Дойчев /кадети, кат.70кг./



4. Пламена Дойчева /кадетки, кат.50кг./



5. Атанас Спасов /мъже, кат.80кг./



Състезанието бе изпълнено с много емоции, красиви и атрактивни срещи. "Благодарим на всички каратеки, треньори, съдии и родители за подкрепата", заявиха от управителния съвет на АСКК "Тракия" (Пловдив).