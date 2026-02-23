ИЗПРАТИ НОВИНА
19 медала за каратеките на Тракия (Пловдив) от националните първенства в Пазарджик
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:39
19 медала спечелиха каратеките на АСКК "Тракия" (Пловдив) от първите за 2026 година национални първенства по карате Шинкиокушин за кадети/кадетки, юноши/девойки и мъже/жени, които се проведоха в гр. Пазарджик.

1 място

1. Мила Клинкова /девойки, кат.60кг./

2. Диана Харизанова /девойки, кат.+60кг./

3. Петър Нанев /кадети, кат.75кг./

4. Йордан Христев /кадети, кат.+75кг./

5. Василена Димитрова /кадетки, кат.55кг./

6. Захари Тянев /мъже, кат.70кг./

2 място

1. Георги Григоров /юноши, кат.70кг./

2. Георги Кордев /юноши, кат.+80кг./

3. Галена Атанасова /девойки, кат.+60кг./

4. Петър Илиев /кадети, кат.+75кг./

5. Делян Пенев /мъже, кат.70кг./

6. Манол Велков /мъже, кат.80кг./

7. Иван Иванов /мъже, кат.90кг./

8. Анастасия Бъндева /жени, кат.+65кг./

3 място

1. Петър Дамянов /юноши, кат.60кг./

2. Пламен Тонев /юноши, кат.+80кг./

3. Павел Дойчев /кадети, кат.70кг./

4. Пламена Дойчева /кадетки, кат.50кг./

5. Атанас Спасов /мъже, кат.80кг./

Състезанието бе изпълнено с много емоции, красиви и атрактивни срещи. "Благодарим на всички каратеки, треньори, съдии и родители за подкрепата", заявиха от управителния съвет на АСКК "Тракия" (Пловдив).
