Пловдивски шампион дари един от медалите си за благотворителна кауза

© Четирикратният републикански шампион по бокс Деян Шапилов дари за благотворителна кауза един от златните си медали, който има сантиментална стойност за него. Пловдивчанинът, който е треньор и председател на спортен клуб "Invictus Пловдив" направи жест към бившия вече футболист Емил Ангелов.



Припомняме, че преди 6 години, тъкмо пробил в първия състав на Добруджа, Емил Ангелов претърпява тежка катастрофа, която едва не отнема живота му. Младият футболист все пак оцелява след продължила цели 47 дни битка.



За съжаление, вследствие на жестокия инцидент той получава квадриплегия и остава прикован към инвалидната количка. Емо обаче не е загубил надежда, че един ден отново ще се изправи на крака и ще може да се върне към нормалния си живот.



Ето какво написа Василена Шлишкова за жеста на пловдивския шампион Деян Шапилов:



Страхотен жест от страна на шампиона Деян Шапилов! Той изпрати специално за каузата ни в помощ на Емо Ангелов - момчето има нужда от средства за операция на левия глезен ходилото и рехабилитация на стойност 500 000 лева, които ще се преведат в Швейцария!



Един от златните си медали, който има сантиментална стойност за него! Цена - 150 лева! Този златен медал е от Републиканско първенство от 2009 година.