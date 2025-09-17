Шеф в община Пловдив ще проведе специална тренировка в залата на "Лаута Арми"

© Ръководителят на отдел "Спорт и младежки дейности“ Иван Запрянов ще проведе специална тренировка в залата по бокс "Лаута Арми“ в Пловдив. По покана на клуба той ще се срещне и разговаря с момчетата и момичетата, които тренират там. Инициативата е свързана с дните на отворени врати за пловдивския спорт.



В началото на септември по инициатива на кмета на града Костадин Димитров бе проведена среща с представители на спортните клубове в града, на която бе взето общо решение в периода от 15 до 30 септември да се организират дни на отворените врати на спорта в Пловдив.



Тренировката ще се проведе на 18.09.2025 г. от 19.30 часа в залата на клуб по бокс и ММА Lauta Army.