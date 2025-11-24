Биляна Дудова за "Фокус": Показвам, че съм една от най-добрите

© ФОКУС Биляна Дудова, водачка в планетарната ранглиста до 62 кг, както и световна и четирикратна европейска шампионка в борбата, в интервю за "Фокус".



Здравей Биляна. Къде те намираме в момента?



- Здравейте. В момента ме намирате точно на път към залата, отивам на тренировка.



Как се чувстваш в момента? Здрава ли си?



- Чувствам се много добре. Започнах отново подготовката за следващата година вече.



Завършваш годината като № 1 в световната ранглиста в категория до 62 кг при жените за първи път в своята кариера. Очакваше ли, че ще си на върха в борбата в края на сезон 2025?



- За втори път ми се случва да съм № 1 в ранглистата, също бях и в 2021-ва, когато бях спечелила европейска и световната титла в една година (заб. в кат. до 59 кг). Тази година, честно казано, не съм очаквала да бъда № 1. Имах за цел да бъда № 1 и на Европейското първенство, и на Световното, и в ранглистата, но тази година успях да спечеля бронзов медал на Европейското първенство, на Световното се разминах на косъм с бронза и останах на пето място. Така че не очаквах да бъда на първо място. Но се радвам, че съм на първо място, защото наистина ми костваше много труд. Имах много предизвикателства през годината, но се радвам, че успях да премина през всяко едно и все пак постигнах доста добри резултати. В ранкинг турнирите също успях да спечеля медали, а там всеки един от ранкинг турнирите беше като едно малко световно първенство. Така че съм доволна.



Не спечели титла през този сезон, но за сметка на това, както и ти каза, през сезона взе бронз на Европейското, пета на Световното, на силните рейтингови турнири в Албания и Хърватия финишира съответно втора и трета. Как оценяваш сезона и къде можеше според теб да постигнеш малко повече?



- Можех повече, със сигурност, и на Европейското можех много повече. Там загубих от украинската състезателка, можех да я победя. Допуснах някои грешки, след това работих доста, за да се подготвя за Световното. Но пък на Световното допуснах две загуби и това ми костваше – имах големи амбиции за там и бях готова, чувствах се много добре, бях в много добра форма. Но в крайна сметка, на такива големи спортни форуми всеки се е подготвил не на 100%, ами на 200% и се допускат такива неща. Но целите ми бяха други за следващата година. Но въпреки всичко се радвам от постигнатото, защото миналата година в края претърпях една операция. Психически не се чувствах много добре, защото миналата година загубих Олимпиадата. Знаете, това е състезание, за което се готвиш и го очакваш на всеки 4 години, и ми беше трудно да прескоча тези трудности. Но ги прескочих и се радвам, че все пак и през тази година имах някакви постижения, защото се очакваше да не участвам дори още на Европейското. Вече влизам в кондиция и се надявам, че следващата година ще имам още по-добри резултати.



Както ти каза преди малко, оглавяваше световната ранглиста и в категория до 59 кг, където стана първа на Световно и Европейско, а при 57-килограмовите, мисля, че заемаше второто място след една китайка. Нали така?



- Да. Това показва, че моят труд, дисциплина и работа през годините, доказва, че когато човек има желание и се труди, се постига всичко. И за мен никога не е имало значение в каква категория да се състезавам или срещу какви състезатели, аз обичам да побеждавам, обичам да се предизвиквам. И сега целта ми е все още до 62 кг нямам нито европейска, нито световна титула и това ми е целта в следващите години. И разбира се най-голямата цел е Лос Анджелис.



В коя категория се чувстваш най-добре?



- В момента, както ти казах, на Световното първенство се чувствах много, много добре. Наистина ми трябваха две-три години, за да навлезна в категорията си, защото във всяка една категория има разлика, различно темпо на борба, различен стил на борба. Така че мисля, че вече съм готова и се надявам, имаше слухове, че е възможно да има смяна на категориите, но дори да има смяна, аз съм готова да вляза в друга категория. Но сега се чувствам много добре на тази категория и наистина тази категория е най-конкурентната в момента, има доста добри състезателки, които са медалистки от олимпиада и световни първенства. Но се радвам, че с оглавяването на ранглистата показвам, че и аз съм една от най-добрите. Така че мисля, че няма някоя, която е непобедима в моята категория.



Имаше ли проблеми през миналия сезон във физически и във всякакъв план?



- Да, имах операция след Олимпиадата. Всяка една загуба на всеки един професионален спортист се отразява по един или друг начин и е трудно. Дори някои състезатели се отказват след такива загуби. Естествено, аз никога не бих се отказала. Но имах нужда от време да си почина психически и физически, защото наистина се трудиш да дадеш всичко от себе си и в един момент като не се получат нещата, е много разочароващо. Но пък при мен имаше и много други предизвикателства, препятствия. Преди това имаше проблеми в националния отбор, налагаше ми се да сменям най-различни треньори и в крайна сметка това повлия може би на моето представяне на Олимпиадата. Но в крайна сметка важното е, че се класирах, че участвах, видях какво е на Олимпиада и мисля, че сега за Лос Анджелис вече ще гоня най-голямата ми цел, а тя е олимпийската титла за България и за българската борба, защото това ще бъде исторически успех. И аз искам да го постигна този успех и вярвам, че аз мога да го постигна – да взема злато за българската женска борба на Олимпиадата.



Сега каква е обстановката в женската ни борба?



- На този етап все още нямаме много яснота. На този етап все още аз нямам треньор, с който да тренирам и се надявам, че в най-близко бъдеще това ще бъде разрешено и ще мога да започна спокойно да водя подготовка, защото времето не минава, то лети много бързо и нямам време за губене.



Има ли още нещо интересно около теб, което би искала да споделиш пред "Фокус“?



- Kогато искаш да постигнеш нещо голямо, трябва да бъдеш много фокусиран, концентриран и в крайна сметка трябва и да направиш компромис с някои други удоволствия от живота и трябва да работиш и да имаш много постоянство, за да постигнеш наистина големи резултати. Защото точно в тези моменти, в някоя схватка с някоя най-добра състезателка, може да ми коства точно това, че за момент не съм толкова концентрирана, фокусирана или не съм се раздала на макс в тренировките. И като цяло гледам да си почивам през другото време, когато не съм на тренировки и да мога да дам максимума от себе си, когато отида на такава.



Сама ли тренираш в момента? Има ли с кого да правиш преборвания и въобще има ли конкурентни състезателки в твоята категория? Въобще как се готвиш в момента?



- В момента като цяло сме в националния отбор жени сме само аз и Юлиана Янева и като цяло няма много спаринг партньори. Има някои от по-малките момичета и понякога се опитвам да тренирам и с тях, защото това е помощ за тях, но е помощ за тях повече, отколкото за мен. Така че се налага и може би за бъдеще трябва да пътувам повече, понякога и на лагери в чужбина, за да имам спаринг партньори, които са на високо ниво, за да може да се подготвям по най-добрия начин. Но предстои да ги уточним някои неща в близко бъдеще, така че все още не искам да коментирам много по тази тема.



Пожелаваме ти успехи, здраве през следващата 2026 година и като цяло да продължиш да ни радваш!



- И аз много благодаря. И на вас ви пожелавам успехи и се надявам, че следващата година много ще ви радвам и се надявам да слушаме българския химн заедно.



Пожелаваме го. Мерси и лек ден!



- Благодаря. Лек ден!