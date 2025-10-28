ИЗПРАТИ НОВИНА
Прекратиха изключителен дуел между Русев и мексикански ас в кеча
Автор: Георги Куситасев 19:39Коментари (0)135
© YT: WWE
Българската звезда в кеча Мирослав Барняшев, известен като Русев от WWE, изигра нов феноменален двубой в главно шоу в развлекателния спорт, видя "Фокус".  

Пловдивчанинът и мексиканецът Пента излязоха в дуел за определяне на официален претендент за интерконтиненталната титла, която е притежание на сина на легендата Рей Мистерио - Доминик Мистерио

Сблъсъкът се проведе през изминалата нощ на събитието Monday Night Raw, провело се в "Honda Center" в Анахайм, Калифорния, САЩ. 

Двубоят продължи 9 минути и 59 секунди, след което се намесиха Лос Американос (Браво Американо, Ел Гранде Американо, Райо Американо). 

В крайна сметка се оказа, че намесата на Лос Американос е била "благодарение" на Доминик Мистерио

Това не остана незабелязано от генералния мениджър Адам Пиърс, който обяви, троен дуел за шампионския пояс между Русев, Пента и Доминик Мистерио. Срещата ще се проведе този уикенд.

