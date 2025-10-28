© YT: WWE Българската звезда в кеча Мирослав Барняшев, известен като Русев от WWE, изигра нов феноменален двубой в главно шоу в развлекателния спорт, видя "Фокус".



Пловдивчанинът и мексиканецът Пента излязоха в дуел за определяне на официален претендент за интерконтиненталната титла, която е притежание на сина на легендата Рей Мистерио - Доминик Мистерио.



Сблъсъкът се проведе през изминалата нощ на събитието Monday Night Raw, провело се в "Honda Center" в Анахайм, Калифорния, САЩ.



Двубоят продължи 9 минути и 59 секунди, след което се намесиха Лос Американос (Браво Американо, Ел Гранде Американо, Райо Американо).



В крайна сметка се оказа, че намесата на Лос Американос е била "благодарение" на Доминик Мистерио.



Това не остана незабелязано от генералния мениджър Адам Пиърс, който обяви, троен дуел за шампионския пояс между Русев, Пента и Доминик Мистерио. Срещата ще се проведе този уикенд.



