© Младите състезатели на боксов клуб "Лаута Арми" (Пловдив) започнаха отлично участието си в в турнира за Купата на България по бокс за младежи и девойки. Шампионатът, който освен това е и първи кръг от Държавното лично-отборно първенство, се провежда в момента в Козлодуй.



Близо 200 боксьори от над 40 клуба участват в надпреварата.



"Страхотна равносметка! 9 срещи – 9 победи. Най-бърз нокаут на деня и красив нокаут на Владимир Давидов. Хайде момчета и момичета - през целия декември и януари се трудихме за този момент. Сега е време да покажете най-доброто от себе си", написаха по този повод от БК "Лаута Арми".



След това от пловдивския клуб изтъкнаха експресния нокаут на своя национал Владимир Давидов, който повали съперника си за 14 секунди.



Ето какво добавиха по темата от БК "Лаута Арми" (Пловдив):



Да, правилно прочете… само 14 секунди бяха нужни на Владимир, за да приключи мача по най-категоричния начин.



Експлозивен старт. Мощен удар. Нокаут. Чиста доминация още със звънеца!



Това не е просто победа – това е исторически момент на ринга!



Браво, Влади! Така се влиза в елита!



Гледайте в прикаченото видео нокаута, който направи пловдивският боксьор!



