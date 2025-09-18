За първи път: Пловдив ще е домакин на Световно по кикбокс за кадети

© Пловдив ще е домакин на Световното първенство по кикбокс през 2026 г. за кадети до 19 години. Успехът е в резултат на съвместната работа на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай, Община Пловдив СК “Бултрас файт клуб" и СК “Стар Тийм".



Друг аргумент в полза на решението е перфектната организация на домакинствата на Европейската купа през 2024 и 2025 г.



"Историческо! България ще бъде домакин на Световно първенство по кикбокс за кадети до 19 г. през 2026 година“, обяви президентът на Българската конфедерация Галин Димов.



Полученото решение на борда на директорите от Световната федерация по кикбокс, с което се дава зелена светлина България да бъде домакин на най-големия форум в този спорт, е взето на 14.09.2025 г. в гр. Йезоло (Италия) няколко часа след приключването на отчетно-изборното събрание на Европейската федерация, в което участва и президента на конфедерацията ни Галин Димов.



Това е огромно признание за българския кикбокс и е от много важно социално и икономическо значение.



Световното първенство ще се проведе от 21 до 30 август 2026 г. в град Пловдив в многофункционалната спортна зала "Колодрума“.



Преди това – през февруари 2026 г., Европейската купа отново ще е в Пловдив, което ще е трето поред домакинство за града, което също е голям успех за пловдивския спорт.