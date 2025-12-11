© x.com/ringmagazine Кубрат Пулев и Мурат Гасиев застанаха лице в лице за последно преди утрешния им двубой за "регулярната" световна титла на Световната боксова асоциация в тежка категория.



Това се случи на задължителния кантар преди срещата им, която ще се проведе в петък около 21:00 часа българско време.



44-годишният българин бе значително по-тежък от 32-годишния си опонент. Пулев тежеше 115 кг, докато Гасиев закова кантара на 104.7 кг.



И двамата боксьори тежат по-малко от последните си битки. Преди година "Кобрата" бе 116 кг за двубоя си с Махмуд Чар, а преди няколко месеца Гасиев бе 105 кг за мача си с Джеремая Милтън.



Intense final face-off between Kubrat Pulev and Murat Gassiev 😤 #IBAPro13 pic.twitter.com/jOCV9dRUO7 — Sun Sport (@SunSport) December 11, 2025