Кубрат Пулев осезаемо по-тежък от Мурат Гасиев
Автор: Лъчезар Тодоров 20:02Коментари (0)332
© x.com/ringmagazine
Кубрат Пулев и Мурат Гасиев застанаха лице в лице за последно преди утрешния им двубой за "регулярната" световна титла на Световната боксова асоциация в тежка категория.

Това се случи на задължителния кантар преди срещата им, която ще се проведе в петък около 21:00 часа българско време.

44-годишният българин бе значително по-тежък от 32-годишния си опонент. Пулев тежеше 115 кг, докато Гасиев закова кантара на 104.7 кг.

И двамата боксьори тежат по-малко от последните си битки. Преди година "Кобрата" бе 116 кг за двубоя си с Махмуд Чар, а преди няколко месеца Гасиев бе 105 кг за мача си с Джеремая Милтън.

