Спортните новини:
Никол Велева от СК "Хамон доджо" (Асеновград) стана балкански шампион по карате
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:38Коментари (0)158
България бе домакин на Балканиадата по карате шинкиокушин, която се проведе в Русе. Сред 300 участници от Румъния, Гърция, Турция, Хърватия и България Никол Велева, състезател на СК "Хамон доджо" - Асеновград, стана балкански шампион при девойки до 18 години.

"Тя е изключително упорит човек, приема работата си в залата много отговорно, всеотдайна е и целеустремена. Вярвах в нейния успех и съм изключително горд от факта, че момиче с нейната степен жълт колан, успя да надвие във финалните срещи представителките от Румъния и Турция, които бяха с черни колани. Това е показателно за качеството на всичките състезатели от клуб "Хамон", които излизат на татамито не с егото, а с уменията и бойния си дух". Това сподели в края на първенството треньорът на шампионката сенсей Илхан Наимов.

Други двама негови възпитаници станаха пък вицешампиони в своите категории. Това са Атанас Иванов, който игра при мъжете, и Николай Петков при юношите. Битките им предизвикаха страхопочитание у опонентите им, като в последната битка противникът на Атанас даде знак с ръка на централния съдия, че се предава в първите 30 секунди от срещата.

Традиционно и каратистите на клуб "Хамон" се окичиха с медали. Най-добре в тази дисциплина се представиха Елена Каленицова и Катина Петкова. Те завоюваха бронзови отличия и с играта си за пореден път доказаха, че Асеновград е школата с най-добрата карате техника. Елена ще вземе участие и на предстоящото европейско първенство в Унгария на 27 септември. Желаем й успех, както на нея, така и на целия национален отбор на България, заявиха от асеновградския клуб.
Още по темата:
