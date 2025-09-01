ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (7)
Пловдивчанка от "Лаута Арми" ще защитава честта на България на Световното в Ливърпул
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:50
©
11 боксьори ще защитават честта на България на предстоящото Световно първенство за мъже и жени в Ливърпул. Шампионатът на планетата ще се проведе от 4 до 14 септември и е първи под егидата на World boxing.

В списъка е само един представител на град Пловдив - Венелина Поптолева, която се състезава за боксов клуб "Лаута Арми" (Пловдив).

"Много съм доволен от подготовката, която проведохме. Имахме спаринги с най-добрите боксьори на пет държави, които бяха на лагер в София заедно с нас. Съжалявам единствено, че Ясен Радев получи контузия, която го лиши от място в състава. Всички са подготвени максимално добре, всеки един е медалист от голямо първенство, включително и по-младите момчета в състава. Благодаря на президента на федерацията Красимир Инински за условията, които ни осигури, както и на Министерството на спорта. От осем боксьори при мъжете, осем могат да са медалисти, разбира се с известна доза шанс, без което не може“, каза старши треньорът Жоел Арате.

Заедно с него бе и помощникът на тима Валентин Поптолев, както и всички боксьори от националния отбор за мъже. Те изразиха високи амбиции и обещаха да покажат най-доброто, на което са способни, за да се върнат като медалисти от Ливърпул.

"Отивам на Световното първенство минимум за финал. Уверена и подготвена съм да го направя. Познавам конкуренцията и знам какво да очаквам. Останалите момичета в отбора също са готови и ще дадат максимума от себе си“, каза от своя страна най-опитната в състава ни – многократната европейска шампионка и световна бронзова медалистка Севда Асенова.

България ще бъде представена в Ливърпул и от двама съдии. На и край ринга ще бъдат Иван Попов и Павел Павлов.

Състав на България, мъже

50 кг – Ергюнал Себахтин

55 кг – Хавиер Ибаниес

60 кг – Радослав Росенов

65 кг – Викторио Илиев

75 кг – Рами Киуан

80 кг – Уилиам Чолов

85 кг – Симион Болдирев

+90 кг – Йордан Морехон

Треньори: Жоел Арате, Валентин Поптолев, Александър Александров

Състав на България, жени

48 кг – Севда Асенова

51 кг – Венелина Поптолева

80 кг – Алейна Мехмед

Треньори: Борислав Георгиев, Роман Цветков
