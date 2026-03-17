8-годишен пловдивчанин покори Англия, спечели два шампионски колана в световен турнир
В силна конкуренция от състезатели от различни държави младият наш талант показа изключителна техника, увереност и състезателен дух.
Димитър триумфира в двете основни категории - с кимоно (Gi) и без кимоно (No-Gi), което е рядко постижение дори за много по-опитни състезатели.
Турнирите на North American Grappling Association (NAGA) са сред най-големите и престижни състезания по граплинг в света и събират хиляди състезатели от десетки държави.
Затова успехът на младия пловдивчанин е още по-впечатляващ.
Зад постижението стоят много труд, дисциплина и любов към спорта, а представянето на Димитър вече привлича вниманието на хора от бойните спортове.
Макар да е едва на 8 години, Димитър Донов – The Last Don вече прави сериозна заявка за голямо бъдеще. Мнозина виждат в него една от новите надежди на българските бойни спортове.
