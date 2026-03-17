8-годишният пловдивчанин Димитър Донов - The Last Don постигна впечатляващ международен успех! Той спечели два златни медала и два шампионски колана на престижния турнир NAGA Grappling Championships, който се проведе в Англия.В силна конкуренция от състезатели от различни държави младият наш талант показа изключителна техника, увереност и състезателен дух.Димитър триумфира в двете основни категории - с кимоно (Gi) и без кимоно (No-Gi), което е рядко постижение дори за много по-опитни състезатели.Турнирите на North American Grappling Association (NAGA) са сред най-големите и престижни състезания по граплинг в света и събират хиляди състезатели от десетки държави.Затова успехът на младия пловдивчанин е още по-впечатляващ.Зад постижението стоят много труд, дисциплина и любов към спорта, а представянето на Димитър вече привлича вниманието на хора от бойните спортове.Макар да е едва на 8 години, Димитър Донов – The Last Don вече прави сериозна заявка за голямо бъдеще. Мнозина виждат в него една от новите надежди на българските бойни спортове.