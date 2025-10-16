ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу руснак
Автор: Лъчезар Тодоров 11:07Коментари (0)317
© FB: Kubrat Pulev
След като вчера Световната боксова асоциация (WBA) нареди на Кубрат Пулев да защитава регулярната си световна титла в тежка категория срещу непобедения британец Моузес Итаума, днес има ново развитие по въпроса със следващия мач на 44-годишният българин.

"Кобрата", който спечели пояса през миналия декември с победа над Махмуд Чар в София, не се е бил оттогава.

Според информация на няколко световни медии, софиянецът ще се изправи срещу руснака Мурат Гасиев на 12 декември в Дубай. Битката ще бъде част от двуседмичен боксов фестивал, който ще предложи редица аматьорски и професионални битки, като сблъсъкът между Пулев и Гасиев ще бъде един от гвоздеите на събитието.

32-годишният Гасиев е бивш световен шампион в полутежка категория, като направи скок при най-тежките през 2020 г. В тежката дивизия той има актив от 6 победи и 1 загуба.

Срещата все още е е официално потвърдена в официалния сайт на WBA.
