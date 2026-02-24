ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивски каратеки участваха в зимен семинар и повишиха своята степен
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:57
©
От 19 до 22 февруари се проведе 13-и български зимен семинар по карате Киокушин. В семинара взеха участие над 160 каратеки от цялата страна, както и гости от Република Турция и двукратният европейски шампион на без категории и 3-кратен на категории - Джино Косентино.

Тренировъчният лагер беше организиран от Българската Киокушин Асоциация в лицето на Шихан Емил Костов, който връчи паметни плакети на всички черни пояси по случай 50 години Киокушин в България!

В семинара се включиха и каратеките от СК "Улот Сморт" Пловдив - Киокушин карате клуб, част от които се явиха на изпит за повишаване на степен. Всеки от тях защити своята степен, както следва:

Димитър Боруджиев - 1-во кю, кафяв колан с черта;

Антониос Власиадис - 5-то кю, жълт колан с черта;

Станимир Желязков - 5-то кю, жълт колан с черта;

Марио Захов - 6-то кю, жълт колан;

Галя Войнишка - 6-то кю, жълт колан.
