Златева пак "захапа" Гриша Ганчев: Вендета! "Меценатът" от село Микре ограби Александров

© Ръководството на Българската федерация по борба, управлявана от Станка Златева, използва официалния сайт, за да направи изявление. Реакцията идва след края на Световното първенство, което се проведе в Загреб (Хърватия).



Екипът на Станка Златева отново не пропусна да "захапе" бившия финансов благодетел на федерацията Гриша Ганчев, като дори обяви в прав текс, че той е организирал вендета и има пръст в "ограбването по пътя към медала" на депутата Даниел Александров.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на БФБорба:



Ръководството на Българската федерация по борба изказва благодарности към всички треньори, състезатели и длъжностни лица, които положиха усилия за подготовката и достойното представяне на българските борци (не на руските, украинските, арменските и всички останали бивши съветски републики) на Световното първенство в Загреб.



Въпреки краткия период на работа на новото ръководство, изцяло с български треньори и подготовка, проведена основно в Република България, постигнахме значими успехи – един сребърен медал и два финала за бронзовите отличия. Това е ясен знак, че когато влагаме труд и вяра в нашите кадри, всеотдайност и професионализъм, резултатите идват.



Специални благодарности отправяме към Юлияна Янева, която със своята борбеност доказа, че българската борба има бъдеще. Не бива да забравяме и Биляна Дудова, която въпреки липсата на късмет на малкия финал, демонстрира класа и характер.



В битката за медал Ахмед Магамаев показа, че и натурализирани състезатели могат да обичат и защитават българския флаг – неговата борба с олимпийски шампион беше равностойна, макар резултатът да бе повлиян от странични фактори.



Относно ограбването по пътя към медала на Даниел Александров, адресатът на вендетата е "меценатът“ от село Микре, Ловешка област - ситуация, която за съжаление напомня, че борбата ни не е само на тепиха.



Колкото и да продължава смешният плач на "нашите приятели“, които трудно приемат възхода на българската борба, бъдещето е ясно - призьорите на почетната стълбичка ще носят български имена и ще бъдат водени от български треньори.



Българската федерация по борба ще продължи да работи с пълна отдаденост за развитието на нашия спорт в България, за изграждането на наши шампиони, подготвени от български треньори, и за достойното представяне на България на международната сцена.