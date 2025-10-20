ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (9)
С 11 медала се завърнаха каратеките на СК "Феникс" от турнира "Хан Крум"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:53
С впечатляващо представяне се завърнаха състезателите на спортен клуб "Феникс“ (Рогош) от XII-то издание на турнира по карате шинкиокушин за купата на ученическа спортна школа "Хан Крум“. Каратеките от Рогош завоюваха общо 11 медала в силна конкуренция по време на надпреварата.

В състезанието участваха 220 юноши от Русе, Пловдив, Община Марица, Хасково, Велики Преслав, Варна, Бургас, Царево, Несебър, Стара Загора, Раднево, Пазарджик, Приморско, Шумен, Нови пазар, Царев брод и Чадыр Лунга (Молдова).

Турнирът се проведе в зала "Арена Шумен“ на три татамита и предложи множество оспорвани и зрелищни срещи.

Златни медали за СК "Феникс“ завоюваха Мая Диякомова, Милена Цанкова и Таньо Николов.

Със сребърни отличия се окичиха Никол Петрова, Анастасия Цанкова, Ема Диякомова и Христо Вълканов.

Бронз бе присъден за Димитър Вълканов, Явор Георгиев, Георги Пацев и Михаил Мачканов.

"Тазгодишният турнир в Шумен беше с рекорден брой състезатели и изключително силна конкуренция във всички възрастови групи. Въпреки това, нашите бойци показаха истински шампионски дух и завоюваха общо 11 медала. Страхотно представяне и развитие на нашия клуб. Миналата година спечелихме пет медала, а сега – единадесет. Благодаря на всички състезатели за положените усилия и на родителите за подкрепата! Горд съм с всички!“, заяви семпай Йордан Зикямов.

Той отправи специална благодарност към кмета на Община Марица Димитър Иванов за последователната подкрепа, която оказва на децата и клуба. В отборното класиране домакините от Шумен заеха първо място с 26 златни медала, а след тях се наредиха отборите на Молдова и Царево.
