Завръщане след тежък инцидент и в опит да продължи победната си серия, талантливият боксьор Иван Киселаров ще се изправи пред публиката в родния си град Пловдив. На 29 май в зала "Сила" 26-годишният боец ще търси четвъртия си успех в MAX FIGHT, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите на гала вечерта.

Бронзовият медалист от Европейско първенство и 15-кратен шампион на България ще се впусне в 4-рундова битка в категория до 91 килограма от основната бойна карта ELITBET MAX FIGHT 65.

С височина от 189 сантиметра и прав гард, той влиза в ринга с изграден стил, оформен както от съвременния професионален бокс, така и от стабилната аматьорска школа зад гърба му. Зад този стил стои не просто клуб, а семейна традиция. В "Team Kiselarov Boxing Gym“ негов треньор е баща му - Иван Киселаров-старши, дългогодишен състезател и наставник, което придава на подготовката му допълнителна дълбочина и приемственост.

Професионалният път на "Киселия“ до момента е безупречен – 3 победи от 3 мача, една от които с нокаут, като и трите успеха идват именно на сцената на MAX FIGHT. Дебютът му през 2024 година на MAX FIGHT 58 в София беше категоричен – технически нокаут срещу Радослав Митев-Джоко, който даде ясен сигнал за потенциала му. Само няколко месеца по-късно той затвърди впечатленията с победа над Даниел Борисов, а серията продължи на MAX FIGHT 61 през миналата година, когато надви молдовеца Леонид Арсениев с единодушно съдийско решение.

Зад тези професионални успехи стои впечатляваща аматьорска кариера. Киселаров е 15-кратен шампион на България в седем различни теглови категории – рядко постижение, което говори за изключителна адаптивност и дългогодишно доминиране. Към това се добавя и бронзов медал от Европейско първенство – доказателство, че класата му е призната и извън националната сцена.

Но пътят му не е лишен от изпитания. През август 2025 година тежък инцидент с мотор води до сериозни травми – разкъсване на гръбен мускул и сухожилие. Контузия, която би могла да спре развитието на много спортисти. За Киселаров обаче това се превръща в още един етап, който трябва да бъде преодолян. След месеци на възстановяване и целенасочена подготовка, той отново е в състояние да се върне там, където се чувства най-силен – на ринга.

Именно това прави предстоящото му участие толкова значимо. Това не е просто пореден мач в статистиката, а завръщане след изпитание, тест за издръжливостта и продължение на възходяща линия, която до момента не познава загуба. Публиката в Пловдив ще има възможността да види дали "Киселия“ ще продължи своята победна серия и ще затвърди позицията си като едно от най-сериозните имена в българския професионален бокс.