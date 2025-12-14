ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (5)
Българи са на върха на световните ранглисти в самбото при мъжете и жените
Автор: Георги Куситасев 17:34Коментари (0)67
© FB: Tanya Radulova
Българските самбисти Таня Радулова и Иван Хърков финишират 2025-а година на върха в своите категории в световната ранглиста в този спорт, видя проучване на "Фокус". 

При жените Радулова, която на шампионата на планетата в Бишкек стана втора, е лидер в категория до 54 кг с 2400 точки като води на Анастасия Лукянина от Русия със 100 пункта. Именно Лукянина победи нашенката на финала на Мондиала в Киргизстан. През април Радулова стана и еврошампионка в Лимасол, Кипър. 

При мъжете в категория до 79 кг Иван Хърков е първи в подреждането с актив от 1410 точки. Той е следван от руснаците Денис Калинин (1100 точки), Рамед Гюкев (1000 точки) и Иля Затилкин (1000 точки). 

На Мондиала в Бишкек Хърков спечели четвърти пореден медал от световно първенство за мъже. Този път Хърков взе бронза, но той му бе достатъчен, за да приключи сезона като номер 1 в своята дивизия!

През април Хърков взе бронз и от ЕВРО 2025.
Още по темата: общо новини по темата: 462
12.12.2025
12.12.2025
11.12.2025
10.12.2025
10.12.2025
08.12.2025
предишна страница [ 1/77 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 ПФК Ботев призова феновете си към протестен митинг срещу бездействието на кмета на Пловдив
 Страхотен Алберт Попов отново в Топ 20 на световния елит в слалома
 Локо спря лошата серия и закри годината с най-изразителната си победа
 Монтана излиза срещу Локо без петима контузени и наказани, още един е под въпрос
 Херо готви трансфери в Ботев с помощта на известен наш мениджър
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: