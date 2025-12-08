Пловдив ще е домакин на най-големия международен турнир по борба у нас

© Най-големият международен турнир по борба на българска територия "Дан Колов - Никола Петров" бе насрочен за месец март в Пловдив, обяви родната федерация. От централата уточняват, че са получили домакинства на две европейски първенства във възрастови групи, които ще бъдат проведени през май в Самоков.



"Дан Колов - Никола Петров" бе проведен във Варна тази година и в зала "Левски София" в столицата през 2024. Този път той ще бъде организиран в Пловдив между 26 и 29 март и отново ще бъде главна репетиция, а най-вероятно и пресявка на националите за Европейското първенство в Тирана през април. То е в периода 20-26 април.



От Българската федерация по борба все още не са уточнили в коя зала ще се проведе турнирът "Дан Колов - Никола Петров".



Първото голямо състезание при мъжете и жените ще бъде турнирът "Яшар Догу" в Турция през януари, а сезонът ще завърши със Световното първенство в Манама, Бахрейн, което ще бъде проведено между 24 октомври и 1 ноември.



Освен това, Световното първенство до 20 години, на което Бахрейн отново трябваше да бъде домакин, бе дадено на Братислава (Словакия). Датите остават непроменени – от 17 до 23 август.



По традиция, Европейските първенства до 15 и до 17 години ще бъдат проведени едно след друго, в един град. Този път честта се пада на България и Самоков, които организираха Световното първенство до 20 години през 2025. Датите за еврошампионатите са 11-17 май за 17-годишните и 20-24 май за 15-годишните.