4000 спортисти от над 80 държави идват в Пловдив за престижно състезание
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:05Коментари (0)74
©
Изборът на Пловдив за домакин на Световното първенство по кикбокс за кадети до 20 години е огромен успех не само за града ни, но и за България. От 21 до 30 август 2026 г. Пловдив ще бъде кикбокс. Това заяви началникът на отдел "Спорт и младежки дейности" в Община Пловдив Иван Запрянов на пресконференция в зала "Колодрума“. По думите му това е най-масовият световен форум за този спорт, в който ще се включат над 4000 спортисти от над 80 държави. Той ще се състои в зала "Колодрума“ и се организира от Българската конфедерация по кикбокс и муай тай, спортните клубове "BULTRAS FIGHT CLUB" и "STAR TEAM", с подкрепата на Община Пловдив.

Иван Запрянов допълни, че събитието е резултат на двегодишните съвместни усилия на Община Пловдив, промоутърите и Конфедерацията по кикбокс и муай тай, по време на които градът ни е бил домакин на редица успешно проведени турнири.

"През февруари 2026 в Пловдив ще се проведе Европейска купа по кикбокс и муай тай в различни възрастови категории, която ще е генерална репетиция за Световното първенство през август“, отбеляза Иван Запрянов. Той благодари от името на кмета на Пловдив Костадин Димитров и декларира, че имат пълната му подкрепа за събитието.

"Знаете, че кметът на Пловдив е човек на спорта и прави всичко за развитието му в града. Той е изключително щастлив, че Пловдив е домакин на този световен форум. Именно по негова инициатива работим затова все повече млади хора да се занимават със спорт чрез навлизане на спортните клубове в училищата“, изтъкна Иван Запрянов.

Президентът на Конфедерацията по кикбокс и муай тай Галин Димов увери, че ще предоставят целия си ресурс за създаването на организация за предстоящия форум.

"Най-старият жив град в Европа бе избран за домакин на това световно спортно събитие заради синхрона на Конфедерацията с Общината и промоутърите – местните спортни клубове "BULTRAS FIGHT CLUB“ и "STAR TEAM“. Ние си дадохме сметка, че тук, в Пловдив нещата се случват, както трябва“, допълни Димов.

Петър Денчев, председател на Сдружението на пловдивските хотелиери също адмирира усилията на Федерацията по кикбокс, Община Пловдив и промоутърите.

"Имаше човек от Световната федерация по кикбокс, който дойде на място, за да инспектира условията в съоръженията ни. Това ще е най-голямото и продължително масово събитие, на което Пловдив ще е домакин. Ще сме изправени пред немалко предизвикателства, но сме радостни, че ще работим в екип с Община Пловдив, бизнеса, Конфедерацията и промоутърите. Целта ни е една – да покажем, че градът ни може да бъде домакин на подобни и още по-големи световни форуми“, посочи Денчев.

Той допълни, че от Сдружението ще направят всичко възможно, за да помогнат за организацията на събитието, защото освен бенефит за самите обекти, това носи най-вече имидж на града ни.

Стойчо Марински, член на УС на Конфедерацията по кикбокс и муай тай и представител на "BULTRAS FIGHT CLUB“ отбеляза, че ще обединят усилия за подготовката на това значимо спортно събитие.

"Ще покажем, че Пловдив може да бъде европейска столица на кикбокса и спорта“, подчерта Марински.
