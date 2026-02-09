© виж галерията Над 200 състезатели от 15 клуба от страната взеха участие във второто издание на турнира Пазарджик Оупън, организиран от Таекуондо Академия Пазарджик, БФТ и със съдействието на Община Пазарджик. Надпреварата се проведе в дисциплините мъже, жени, кадети, юноши и девойки, и деца.



Турнирът бе открит в присъствието на общинския съветник Ненко Чолаков, който прочете благодарствено писмо от кмета на града Петър Кулински. Също така Петър Палазов от БФТ и депутатът Халил Летифов отправиха приветствени думи към всички участници, като подчертаха, че самото участие в турнира прави състезателите победители.



Главният организатор Димитър Тончев от Таекуондо Академия Пазарджик даде официалния старт на състезанието, което се проведе в зала "Васил Левски".



След крайно интересни срещи през целия ден, комплексен победител стана ТК Гладиатор с общо 16 медала - 8 златни, 4 сребърни и 4 бронзови. На второ място остана ТК Турбо с 5 златни, 9 сребърни и 5 бронзови отличия. Трети в генералното класиране е ТК Августа с 6 златни, 4 сребърни и 1 бронзов медала.



Следващата седмица на 14 и 15 февруари ще се проведе Държавното първенство по таекуондо. Супер модерната зала SamElyon в гр. Самоков ще бъде домакин на надпреварата, която ще e в дисциплините Спаринг, Пумсе и Техническо чупене.