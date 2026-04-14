Пловдивската световна звезда в кеча Мирослав Барняшев, известен като "Русев", се ядоса и опустоши всички на ринга. Това стана малко след като нашият кечист, заедно с Джей Ди Макдона, загубиха от Драгън Лий и Джевон Еванс в среща, продължила точно 8 минути и 12 секунди.

Русев обаче получи "голям пуш" (Терминът "голям пуш“ (big push) в кеча се отнася до решението на ръководството да даде на определен кечист силно присъствие на екран, много победи и централно място в сюжетните линии, за да го превърне в суперзвезда) преди мегашоуто Кечмания.

Това не се хареса на легендата Рей Мистерио, който се притече на помощ на друг въздушен ас - Драгън Лий, на който пловдивчанинът се опитваше да направи хватка за предаване. Точно когато всички очакваха нашата звезда да бъде съкрушен от Мистерио, Русев го изненада преди мексиканецът да направи коронната си хватка - "619".

На ринга веднага излезе носителят на интерконтиненталната титла Пента, който обаче също бе разбит от Русев. В крайна сметка нашенецът успя да направи "The Accolade" на Лий на средата на ринга, около който всички негови опоненти лежаха в безпомощно състояние.