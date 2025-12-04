ИЗПРАТИ НОВИНА
Браво! Пловдив има своя първи световен шампион по кикбокс
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:33
През изминалата седмица в Абу Даби (Обединени арабски емирства) се проведе най-големият форум за кикбокс – Световното първенство по кикбокс за мъже, жени и мастери 2025. В шампионата на планетата се включиха близо 2000 състезатели от 85 страни от всички континенти.

На този престижен форум пловдивският клуб Терес бе представен от Мария Петрова и Николай Драганов.

Мария успя да се пребори за бронзов медал в стил киклайт контакт в категория до 55 кг във възрастова група мастери. Малко опит не й достигна, за да направи по-добро класиране. В полуфиналните мачове тя отстъпи с една две точки пред противничките си.

Мария Петрова участва за първи път на състезание от такъв ранг. Вярваме, че при следващите и участия ще успее да се докаже и пребори за още по-престижно място на стълбичката, заявиха от СК Терес.

Шампионска титла обаче спечели другият пловдивски участник Никола Драганов. Тренер Драганов постигна четири последователни победи в рамките на два дни. На четвъртфинала успя да надделее над действащия европейски шампион от Дания, а на финала победи световния шампион в тази категория от Унгария. Така Николай Драганов стана световен шампион в стил киклайт контакт до 74 кг в мастер клас.

С това си постижение Никола Драганов е:

☝️ Първият световен шампион от TERES Gym & Fight Club

☝️ Първият световен шампион по кикбокс от пловдивски клуб

☝️ Първият българин световен шампион в Мастер клас/Ветерани

☝️ Първият шампион за България от световното в Абу Даби 2025

Националният отбор на България бе представен от 32 състезатели, които се пребориха за 9 златни, 4 сребърни и 7 бронзови медала. Това класира отбора ни в Топ 5 на световния кикбокс.

Следващото предизвикателство за пловдивския клуб е още утре. 11 от младите бойци ще вземат участие в осмия международен турнир по кикбокс в гр. Козлодуй. Пожелаваме си достойно представяне и там!

