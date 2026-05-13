Парк "Белите брези“ става домакин на първия по рода си в район "Южен“ "ТриМайнотлон“ - Култура на спорта – интерактивен празник, който събира професионални клубове, танцови формации и граждани за един активен и "айляшки“ ден. Събитието се организира от Майна Town и Fantasy Не-Музеят на Пловдив и се реализира с подкрепата на район "Южен“ и кметът Атанас Кунчев, съобщиха за Plovdiv24.bg от район "Южен".

На 17 май (неделя) от 10:00 до 14:00 часа, жителите и гостите на Пловдив ще имат възможност не просто да гледат, а да тестват уменията си в разнообразни дисциплини – от бойни изкуства и баскетбол до иновативни градски игри.

Концепцията на "ТриМайнотлон“ - Култура на спорта е лесна и забавна: всеки участник, без значение от възрастта, трябва да изпробва минимум 3 различни спорта. За всяко изпитание се трупат "спортни точки“, които в края на деня се превръщат в награди и мърч от организаторите и участващите клубове.

"Искаме да покажем, че спортната култура е достъпна за всеки. Не е нужно да си професионален атлет, за да си тръгнеш с награда – достатъчно е да покажеш точност, гъвкавост и желание за игра“, споделят организаторите от Майна Town и Fantasy Не-Музеят на Пловдив.

Акценти на събитието

Среща с професионалисти: Достъп до безплатни съвети от треньори на водещи спортни клубове.

Тест на екипировка: Възможност за проба на професионално оборудване на място.

АйляКЪТ: Музикален фон и зона за релакс за родителите, докато малките атлети трупат точки.

Богата програма: Музикални представления и открити тренировки пред сцената за малки и големи

Входът за събитието е напълно свободен. Организаторите канят всички – от малчугани, които търсят своя нов любим спорт, до активни работещи, които искат да се раздвижат и запознаят с различни спортове в парка с приятели. При неблагоприятни метеорологични условия датата ще бъде променена, като жителите ще бъдат уведомени своевременно, уточниха от район "Южен".