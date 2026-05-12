Отборът на Ботев (Пловдив) не успя да зарадва своите привърженици в предпоследното си домакинство за сезона, предаде репортер на Plovdiv24.bg. "Канарчетата" отстъпиха на Арда (Кърджали) с 1:2 в четвъртия си мач от плейофите на втората четворка в Първа лига, който се игра на стадион "Христо Ботев". Това бе трета поредна загуба за жълто-черните.

Карлос Меоти (68) се разписа за домакините, а съотборникът му Франклин Маскоте изпусна дузпа четвърт час преди края. Джелал Хюсеинов (61, 70) бе точен за Арда.

Така възпитаниците на Лъчезар Балтанов останаха с актив от 43 точки на последното място в тази четворка, а тимът от Кърджали вече е трети с 48.

През първото полувреме темпото на игра бе сравнително бавно и головите положения пред която и да е врата бяха рядкост.

Най-добрата ситуация се откри пред домакините в 24-ата минута. Никола Илиев бе изведен от Самуел Калу отляво в наказателното поле. Нападателят напредна и шутира с левия крак, но вратарят Анатолий Господинов предвидливо бе излязъл пред голлинията си и отрази изстрела.

Малко след това Никола Илиев пусна пас към Маскоте в наказателното поле, но бразилецът загуби равновесие след контакт с противников играч и това сложи край на атаката.

В началото на второто полувреме Самуел Калу отправи топовен изстрел от 20-ина метра, но Господинов изби в корнер и при втория случай в мача, в който трябваше да се намесва.

В 61-ата минута Арда откри резултата. Димитър Велковски проби отляво и центрира по земя към вратарското поле, но никой не успя да играе с топката. Тя отиде към Атанас Кабов, който от много малък ъгъл шутира силно в гредата. След рикошета топката попадна право на крака на Хюсеинов, който с шут от границата на наказателното поле и след рикошет в крака на Симеон Петров я прати в мрежата - 0:1.

Само 7 минути по-късно жълто-черните изравниха. Маскоте бе изведен отляво в наказателното поле, напредна и подаде към нледлия преди минути на смяна Карлос Меоти. Той засече с левия крак за 1:1.

Радостта на "канарите" обаче изтрая само 3 минути, тъй като Арда отново поведе в резултата. Това стана след центриране на Димитър Велковски на далечна греда, където Хюсеинов бе оставен непокрит и с удар с десния крак от въздуха засече в близкия ъгъл на Даниел Наумов за 1:2.

В 74-ата минута Димитър Велковски игра с ръка в пеналта и съдията Тодор Киров отсъди дузпа. Зад топката застана Маскоте, който шутира на сантиметри от страничната греда в аут.

Ботев (Пд): Даниел Наумов, Никола Илиев (63- Карлос Меоти), Карлос Алгара, Антоан Конте, Брайън-Антъни Хайн, Франклин Маскоте, Ивайло Видев (90- Закария Тиндано), Едсон Силва (46- Лукас Араужо), Симеон Петров, Чимези Уилямс (80- Ифена Доргу), Самуел Калу.

Арда: Анатолий Господинов, Давид Акинтола, Пламен Крачунов, Атанас Кабов, Андре Шиняшики, Джелал Хюсеинов, Серкан Юсеин, Уилсон Самаке, Димитър Велковски, Лъчезар Котев, Феликс Ебоа.