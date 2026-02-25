ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев стартира продажбата на билети за мача със Септември
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:31Коментари (0)340
© Plovdiv24.bg
Ботев Пловдив приема Септември София в среща от 24-ия кръг на Първа лига. Двубоят е навръх Националния празник на България - 3 март, от 18:30 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.

За мача със столичани продължава кампанията "Ръка за ръка с Ботев“, в която деца между 5 и 14 години (включително) ще имат възможност да извеждат двата отбора на терена на стадион "Христо Ботев“.

За да запишете вашето дете, е необходимо да попълните официалната бланка тук. Записванията ще продължат до 12:00 часа на 02.03 (понеделник), като право на участие имат закупилите билети за мача, както и притежателите на абонаментни карти.

Билетите за двубоя със Септември са на същите цени като от предходните две домакинства и са налични онлайн тук, както и в клубния магазин.

– Трибуна Юг / Север / Изток – € 10 / 19,55 лв.

– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – € 15 / 29,34 лв.

– Сектор А, Блок 3, 5 – € 20 / 39,11 лв.

– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – € 25 / 48,90 лв.

– Сектор А, P2 – € 45 / 88,01 лв.

– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – € 75 / 146,69 лв.

Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години, използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоя (без място).

За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южните трибуни.
