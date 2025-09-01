ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
В Ботев не са приключили със селекцията, чакат ляв бек, крило и халф
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:35Коментари (1)1359
©
Ботев (Пловдив) не е приключил със селекцията и в клуба се чакат още нови. Последното попълнение за момента е крилото Армстронг Око-Флекс. Жълто-черните водят усилени преговори с чужденци, които да подсилят тима на Николай Киров.

Треньорът на "канарчетата" на няколко пъти заяви, че иска отборът да бъде подсилен с още нови играчи в зони, където липсва конкуренция.

Очаква се пловдивчани да опитат да се подсилят в лявата зона на защитата, по крилата и вътрешността на халфовата линия, твърди в днешния си брой "Тема спорт".

Ботев бе много активен при входящите сделки, като на "Колежа“ пристигнаха 14 нови играчи – Тодор Неделев, Християн Славков, Таилсон, Даниел Наумов, Николай Пранджев, Стивън Петков, Димитър Митков, Емил Мартинов, Енрике Жоку, Габриел Нога, Никола Солдо, Енок Куатенг, Симеон Петров и споменатият Армстронг Око-Флекс.
Още по темата: общо новини по темата: 334
01.09.2025
31.08.2025
31.08.2025
31.08.2025
29.08.2025
29.08.2025
предишна страница [ 1/56 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Тия такъв буламач забъркаха от футболисти, ужас. големи смешници. Напълниха се с никому ненужни бабереци после се чудят що са последни. Плйна хубаво ще ви оправи, а ако не слушате ще ядете шамари хахах
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Втори клуб прояви интерес към нападател на Ботев, трансферът е много вероятен
 Киров: Загубихме борбата във въздуха и оттам дойдоха проблемите ни
 Ботев не успя да спре Лудогорец в Разград и остана на последно място в класирането
 Око-Флекс попадна в групата на Ботев, "канарите" тренираха днес на базата на Лудогорец
 Информация за бултрасите, които ще подкрепят отбора в Разград
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: