ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
ПФК Ботев: Призоваваме Георги Иванов незабавно да въведе ред! В противен случай сезираме ФИФА и УЕФА
Автор: Стойчо Генов 15:59Коментари (1)1197
©
Ръководството на ПФК Ботев реагира почти светкавично и излезе с официална позиция по повод интересното решение от днес на Спортно-техническата комисия към БФС.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса декларацията на "жълто-черните":

ПФК Ботев Пловдив изразява категоричното си възмущение от скандалната позиция на Спортно-техническата комисия по казуса с Армстронг Око-Флекс от 02.02.2026 година.

Към 15:30 часа на днешния ден в Електронното първенство на БФС не съществува подадено искане от страна на ПФК Левски София към ПФК Ботев Пловдив относно правата на футболиста. Въпреки този безспорен факт, Българският футболен съюз си позволява да заема публична и предварителна позиция.

За нас е напълно необяснимо и недопустимо БФС да се намесва по толкова едностранен начин в спор между два от най-големите клубове в България, при липса на официални и валидни действия от една от страните.

В началото на годината един от ръководителите на ПФК Левски София – Даниел Боримиров – заяви, че вярва във феърплея и очаква "удари под кръста“. Днес става ясно, че тези думи са били не повече от евтин популизъм пред хилядите "сини“ привърженици, а реалните действия на ПФК Левски София са в пълен разрез с принципите на коректност и феърплей между клубовете.

Призоваваме Българския футболен съюз, в лицето на президента му г-н Георги Иванов, незабавно да въведе ред в работата на подчинените си комисии и да гарантира равнопоставено и уважително отношение към всички клубове.

В противен случай ПФК Ботев Пловдив ще бъде принуден да сезира компетентните органи на ФИФА и УЕФА за съмнения в неправомерни действия и тенденциозно администриране на футболните процеси в България.
Още по темата: общо новини по темата: 702
02.02.2026
02.02.2026
02.02.2026
02.02.2026
31.01.2026
30.01.2026
предишна страница [ 1/117 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Хахахахахахах густо ми става да гледам Плейна, как страда....Какви мъки ви причинихме, само с една единственна ПЕТИЧКА, а кънариее? Хахахахахаххах
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Стефанов: Ако Илиян Филипов е мъж, носи панталони и претендира, че е мъжкар, да отидем на детектор! Той е толкова далеч от футбола, колкото аз от Марс!
 Прецедент! БФС с извънредно решение за Око-Флекс
 Защитник, изиграл 27 мача в професионалния футбол за Ботев, подписа с друг наш клуб
 Конкуренти в бизнеса, но рамо до рамо в името на обща кауза
 ПФК Ботев стартира нова кампания, касаеща деца между 5 и 14 години
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: