|Подробности за договора на Херо и помощниците му, треньорът се среща днес за първи път с отбора
Новият треньор на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров се очаква да заеме място на "Коритото“, за да изгледа на живо двубоя със Спартак Варна. Мачът от 13-ия кръг на Първа лига започва в 17,30 часа във Варна. Това ще бъде и първият досег на бургаския специалист очи в очи с отбора.
Както е известно, Херо ще поеме "канарчетата" на 17 ноември, като до тази дата тимът ще продължи да бъде воден от Иван Цветанов. Шефът на ДЮШ, който е гласен и за спортен директор, ще бъде начело на жълто-черните още в дербито с Локомотив на "Лаута“ (1 ноември) и домакинството на Добруджа (7 ноември).
Димитър Димитров ще поеме тима по време на паузата заради мачовете на националните отбори и дебютът му ще бъде с гостуване на ЦСКА на стадион "Васил Левски“.
66-годишният треньор следи изкъсо процесите на "Колежа“ и е подробно запознат с качествата на всички футболисти, с които ще разполага.
Договорът на бургазлията с "канарчетата" ще бъде до лятото на 2027 година, твърди "Тема спорт". В щаба му ще влязат Тодор Киселичков и Лъчезар Балтанов, като треньор на вратарите ще продължи да бъде Тихомир Тодоров.
В днешния двубой със Спартак Варна временният наставник Иван Цветанов отново ще може да разчита на Константинос Балоянис. Гръцкият защитник пропусна домакинството на Славия (1:1) заради разтежение, но през седмицата тренира наравно с тима.
Треньорът обаче ще гради тактиката си без младежкия национал Никола Илиев. Атакуващият халф получи червен картон срещу белите и бе наказан за един двубой.
Извън състава е и контузеният защитник Емил Мартинов, който пък ще гледа мача заедно с фенове на отбора на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.
