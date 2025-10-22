Чудо! Този път без глоби за Локо и Ботев, Никола Илиев наказан за един мач

© За първи път от много време насам пловдивските клубове Локомотив и Ботев не бяха санкционирани от Дисциплинарната комисия към БФС заради поведението на техните привърженици.



"Черно-белите" и "жълто-черните" фенове бяха примерни в мачовете на своите отбори от изминалия 12-и кръг на Първа лига.



"Канарите" обаче имат един наказан футболист. Никола Илиев е със спрени права за един двубой и глобен с 300 лева заради изгонването си още през първото полувреме на двубоя със Славия (1:1). Атакуващият футболист ще пропусне гостуването на Спартак (Варна) в петък.



Любопитното е, че от мача Ботев (Пд) - Славия треньорът на гостите Ратко Достанич е глобен с 400 лева, а най-старият столичен клуб е глобен с 300 лева за нерегламентирано използване на факли.