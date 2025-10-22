ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (15)
Чудо! Този път без глоби за Локо и Ботев, Никола Илиев наказан за един мач
Автор: Стойчо Генов 16:35Коментари (0)287
©
За първи път от много време насам пловдивските клубове Локомотив и Ботев не бяха санкционирани от Дисциплинарната комисия към БФС заради поведението на техните привърженици.

"Черно-белите" и "жълто-черните" фенове бяха примерни в мачовете на своите отбори от изминалия 12-и кръг на Първа лига.

"Канарите" обаче имат един наказан футболист. Никола Илиев е със спрени права за един двубой и глобен с 300 лева заради изгонването си още през първото полувреме на двубоя със Славия (1:1). Атакуващият футболист ще пропусне гостуването на Спартак (Варна) в петък.

Любопитното е, че от мача Ботев (Пд) - Славия треньорът на гостите Ратко Достанич е глобен с 400 лева, а най-старият столичен клуб е глобен с 300 лева за нерегламентирано използване на факли.
Още по темата: общо новини по темата: 475
22.10.2025
21.10.2025
21.10.2025
21.10.2025
21.10.2025
21.10.2025
предишна страница [ 1/80 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Спартак (Варна) и Пирин спасиха лиценза си, но остават под постоянен мониторинг
 Кадри от дрон: Леят бетон на "Лаута", приключва работата по втората плоча
 Елизара Янева стартира с убедителна победа в Италия, всичко приключи за час
 Фенове на Локо: Галя Топалова, Коко Динев, Крушарски ... Любовта не се купува, продава или подарява!
 Петима от Ботев участваха в 3-дневен лагер на България U14
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: