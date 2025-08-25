ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев продаде 2695 абонаментни карти и обяви 15% отстъпка от цената
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:24
© Plovdiv24.bg
Ботев Пловдив обявява допълнителни 15% отстъпка на всички абонаментни карти за сезон 2025/26.

Всеки, който желае да вземе от пластиките за стадион “Христо Ботев", може да се сдобие с тях в клубния магазин на “Колежа", както и онлайн на kolezha.bg, съобщиха от "жълто-черния" клуб.

Ето какво още гласи официалното съобщение на ПФК Ботев:

До момента 2695 ботевисти закупиха абонаментни карти за най-красивия стадион в България.

Ето и новите цени на абонаментните карти:

Трибуна Изток – 255 лв.

Трибуна Юг – 187 лв.

Трибуна Север – 187 лв.

Централна трибуна:

Блок 1, 2, 6, 7 – 332 лв.

Блок 3, 5 – 450 лв.

Блок 4 – 502 лв.

Премиум 2 (с кетъринг) – 1 020 лв.

Премиум 3 – 502 лв.

Премиум 2 + допълнителен достъп до Lounge 1912 – 1625 лв.
