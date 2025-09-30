© виж галерията Финансовият благодетел на Ботев (Пд) Илиян Филипов изрази недоволството си от съдийството в мача срещу Левски, който неговият тим загуби с 0:1.



Бизнесменът използва личния си профил във Фейсбук, за да публикува раните по лицето на вратаря Даниел Наумов, който бе изритан от бразилеца Рилдо в самото начало на двубоя.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса мнението на шефа на "канарите":



Оставяме думите за вас.



100% червен картон за Левски в 20-та секунда на мача!



Честито на съдийската бригада!



