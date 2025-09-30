ИЗПРАТИ НОВИНА
Илиян Филипов показа ужасяваща снимка и избухна срещу съдийството в мача срещу Левски
Автор: Стойчо Генов 20:32Коментари (6)2230
Финансовият благодетел на Ботев (Пд) Илиян Филипов изрази недоволството си от съдийството в мача срещу Левски, който неговият тим загуби с 0:1.

Бизнесменът използва личния си профил във Фейсбук, за да публикува раните по лицето на вратаря Даниел Наумов, който бе изритан от бразилеца Рилдо в самото начало на двубоя.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса мнението на шефа на "канарите":

Оставяме думите за вас.

100% червен картон за Левски в 20-та секунда на мача!

Честито на съдийската бригада!

Пълен срам за публиката,полупразни трибуни,съдията ни реже а момченцата на вишката пак неадекватни.Вместо да ги грабнем съдиите,до кога ще си търпим спокойно Железовци,Давидов и най-вече нещастника Кабаков да се подиграват!!!Ей затова разбиха проекта на руснака и сега тъпчат пак отбора ни.
Г-н Филипов, добре е малко да поспрете с публичните си изяви и постоянното реване по съдийте, а да се огледате в собствените си грешки. Какви са тези футболисти, кой е прави тази селекция? Ботев в момента е тлкова жалък и бездарен, че не мога да си спомня от кога не сме имали толкова безличен отбор. Ако продължаваме така само вие ще останете на стадиона да си го гледате.
 Цветанов: Няма нов треньор, аз ще водя отбора в следващия мач срещу Ботев (Враца)
 Ботев затрудни Левски, но въпреки това продължи ужасната серия на своя стадион
 Веласкес избра кои играчи да хвърли срещу Ботев, Алдаир и Фабиен не са сред тях
 Бултрасите с акция по улиците на Пловдив: Подкрепяй Ботев или умри!
 44 години от деня, в който Тракия победи Барса пред 50 000 зрители в Пловдив
Статистика: