|Ботев затрудни Левски, но въпреки това продължи ужасната серия на своя стадион
|Отборът на Ботев (Пловдив) подобри играта си, но въпреки това не успя да прекъсне ужасната си домакинска серия през настоящия сезон, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Жълто-черните загубиха от Левски с 0:1 в отложен мач от 6-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадион "Христо Ботев".
Мустафа Сангаре (75) бе точен за "сините".
Мачът бе дебют за временния наставник на "канарите" Иван Цветанов. Воденият от него отбор остана с актив от 7 точки, колкото имат останалите отбори на дъното на таблицата - Добруджа, Септември и Славия. Ботев остава без победа на собствен терен от началото на сезона.
Успехът на Левски върна тима на първо място в класирането с 23 точки.
Още след началния съдийски сигнал Левски организира много опасна атака. Бала получи отляво и опита да изведе Рилдо сам срещу Даниел Наумов. Вратарят изпревари бразилеца, а той го удари с крак в лицето, заради което получи жълт картон.
В 8-ата минута дойде първият точен удар и той бе на сметката на домакините. Маскоте подаде към Тодор Неделев и той отправи силен шут от далечна дистанция, но Светослав Вуцов спаси.
Пет минути по-късно "канарите" сътвориха най-добрата си атака. Николай Минков беше изведен отдясно и навлезе в наказателното поле сам срещу Светослав Вуцов. Вместо да опита директен шут, Минков пусна пас наляво към Армстронг Око-Флекс, но твърде неточно и Кристиан Димитров изчисти в корнер.
В 31-ата минута Маскоте напредна отдясно, но обърна фронта на атаката с пас към Тодор Неделев. Капитанът отправи страхотен удар от движение, но Светослав Вуцов отново успя да избие.
Веднага след началото на второто полувреме дойде най-опасната атака за Левски. След многоходова комбинация между Евертон Бала, Асен Митков и Мустафа Сангаре топката бе подадена към Мазир Сула, който от 11-12 метра фронтално срещу вратата шутира над напречната греда в аут.
Последва обаче сериозен натиск на гостите, който до веде до множество чисти положения пред вратата на Даниел Наумов.
В 62-ата минута след центриране от корнер Мустафа Сангаре засече с глава, но на педя покрай гредата.
Пет минути по-късно Акрам Бурас центрира отново към Сангаре. Малиецът отправи удар с глава, който Даниел Наумов успя да избие, но топката срещна гредата и излезе в корнер.
В 72-ата минута късметът отново споходи жълто-черните. Евертон Бала центрира към Радослав Кирилов, който отправи удар от движение от 6-7 метра, но топката за втори път срещна гредата.
Четвърт час преди края логичното се случи и Левски поведе в резултата. Акрам Бурас напредна през центъра и с брилянтен пас изведе сам срещу вратаря Мустафа Сангаре. Нападателят с премерен шут преодоля Даниел Наумов за 0:1.
В 82-ата минута Димитър Митков с пета изведе Таилсон сам срещу вратаря на Левски. Бразилецът обаче беше застигнат от Майкон, който успя да избие топката от крака му.
Ботев: Даниел Наумов, Никола Солдо, Енок Куатенг, Андрей Йорданов, Емил Мартинов (83- Никола Илиев), Ивайло Видев, Абрахам Оджо (80- Константинос Балоянис), Тодор Неделев, Николай Минков (80- Таилсон), Армстронг Око-Флекс (70- Самуел Калу), Франклин Маскоте (70- Димитър Митков).
Левски: Светослав Вуцов, Майкон, Цунами, Евертон Бала, Мазир Сула, Никола Серафимов, Рилдо (46- Сангаре), Асен Митков (57- Търдин), Акрам Бурас, Кристиан Димитров, Радослав Кирилов.
