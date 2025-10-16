Гонзо с експресна реакция след питането на ПФК Ботев, ето го отговора

© Ръководството на Българския футболен съюз отговори изненадващо бързо на ПФК Ботев Пловдив, видя Plovdiv24.bg.



По-малко от 24 часа, след като "жълто-черните" входираха официално писмо до футболната ни централа с искане стадион "Христо Ботев“ да бъде домакин на мачовете на младежкия национален отбор на България до 21 години, днес дойде и отговорът, подписан лично от президента на БФС Георги Иванов.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на БФС по темата:



ДО : РЪКОВОДСТВОТО НА ПФК "БОТЕВ“ ПЛОВДИВ



Обръщаме се към Вас в отговор на официално писмо до Български футболен съюз, с което изразявате готовност стадион "Христо Ботев“ да бъде домакин на мачовете на младежкия национален отбор на България до 21 години.



С настоящото изказваме благодарност за отправената покана и желанието от Ваша страна за пълно съдействие.



Български футболен съюз ще проведе вътрешно обсъждане спрямо международния календар и предстоящите мачове и ще направи евентуалните постъпки за организация на домакинство към Община Пловдив в случай, че се вземе решение някоя от националните гарнитури да играе на стадион "Христо Ботев“.



С уважение,



ГЕОРГИ ИВАНОВ



ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ