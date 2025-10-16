ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Гонзо с експресна реакция след питането на ПФК Ботев, ето го отговора
Автор: Стойчо Генов 13:22Коментари (0)246
©
Ръководството на Българския футболен съюз отговори изненадващо бързо на ПФК Ботев Пловдив, видя Plovdiv24.bg.

По-малко от 24 часа, след като "жълто-черните" входираха официално писмо до футболната ни централа с искане стадион "Христо Ботев“ да бъде домакин на мачовете на младежкия национален отбор на България до 21 години, днес дойде и отговорът, подписан лично от президента на БФС Георги Иванов.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на БФС по темата:

ДО : РЪКОВОДСТВОТО НА ПФК "БОТЕВ“ ПЛОВДИВ

Обръщаме се към Вас в отговор на официално писмо до Български футболен съюз, с което изразявате готовност стадион "Христо Ботев“ да бъде домакин на мачовете на младежкия национален отбор на България до 21 години.

С настоящото изказваме благодарност за отправената покана и желанието от Ваша страна за пълно съдействие.

Български футболен съюз ще проведе вътрешно обсъждане спрямо международния календар и предстоящите мачове и ще направи евентуалните постъпки за организация на домакинство към Община Пловдив в случай, че се вземе решение някоя от националните гарнитури да играе на стадион "Христо Ботев“.

С уважение,

ГЕОРГИ ИВАНОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ
Още по темата: общо новини по темата: 455
15.10.2025
15.10.2025
14.10.2025
14.10.2025
14.10.2025
13.10.2025
предишна страница [ 1/76 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Стадионите на Ботев и Локо приемат мачове под егидата на ФИФА
 ПФК Ботев започна ремонт на базата в "Коматево", била в потресаващо състояние
 ПФК Ботев с молба и въпрос към Гонзо
 Президентът Петър Стоянов представя книга за легендата Петър Зехтински
 ПФК Ботев: Мачът със Славия ще е по-специален за един от любимците на публиката
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: