Ботев представи юношата на Реал Мадрид, даде му номер 14
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:45Коментари (0)559
©
виж галерията
Ботев Пловдив осъществи четвърти трансфер в зимната си селекция. "Канарчетата“ подписаха трансферно споразумение с Берое за правата на Карлос Алгара, похвалиха се от клуба.

25-годишният полузащитник парафира дългосрочен договор с "жълто-черните“, а в днешния ден направи първа тренировка с новите си съотборници. Карлос ще играе с номер 14 в новия си клуб.

Карлос Алгара е юноша на Реал Мадрид, като преминава през дългогодишно обучение в школата на испанския гранд.

След това е част от отборите на Кадис и Логронес, а през зимата на 2024 година е трансфериран в Берое. С екипа на "заралии“ халфът изиграва общо 55 мача.

В утрешния ден Алгара ще отпътува с Ботев за подготвителния лагер в Анталия, заедно с другите нови попълнения Педро Игор и Браян Хайн, както и завърналият се Алекса Мараш.
