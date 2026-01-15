© Plovdiv24.bg Треньорът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров даде първата си пресконференция за 2026 година, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Бургаският специалист говори пред медиите няколко минути, след като неговият тим победи Марица с 2:0 в контрола на стадион "Христо Ботев".



Ето акцентите от изказването на Херо:



За мен беше важно да няма контузии, това е основното. И разбира се, да покажат все пак някакво старание въпреки умората, в която се намират в момента.



Око-Флекс е бил в групата, но знаете къде се намира в момента. Излишно е да коментирам неговото отсъствие. Можеше да стане по много по-нормален и по-толерантен начин, но не искам да навлизам в подробности по темата. Така са избрали да постъпят.



Игор Педро игра през първото полувреме. Постара се. Разбира се, че не е в най-доброто си състояние, но аз съм убеден, че ще покаже качествата, които той притежава.



В Турция ще дойде млад ляв защитник от Кот Д'Ивоар, който ще ни бъде преотстъпен от Гьозтепе. Чакаме и още един вътрешен полузащитник от Берое – не знам дали сега трябва да го споменавам сега, испанец (б.р. става въпрос за Карлос Алгара Лопес).



Много бяха болни от вирус и затова не играха, имаше и други, които са с мускулни травми.



Мараш си е основен футболист. Ако намеквате за това положение, което изтърва – явно подцени ситуацията. Но аз съм убеден, че той ще покаже своите качества.



До този момент съм доволен от хората, които пълноценно участваха в тренировките. Това, което бяхме запланували, смятам, че го изпълнихме.



Следя постоянно момчетата от школата. Ако трябва да бъда честен – от днешния мач съм много по-доволен от тях и от поведението им през второто полувреме.



Гледайте в прикаченото видео цялата пресконференция на Димитров!



