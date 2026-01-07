ИЗПРАТИ НОВИНА
В Полша: Преговорите между Висла и Ботев за Око-Флекс започнаха
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:56
©
Преговорите за трансфер на нападателя на Ботев (Пд) Армстронг Око-Флекс в полския Висла Плоцк са стартирали, твърдят медиите в Полша. 23-годишният ирландец бе привлечен при "канарите" през лятото.

Той бързо си завоюва титулярно място и се превърна във водещия стрелец в състава. Око-Флекс бе на терена в 14 шампионатни мача, в които отбеляза 6 гола. Наред с това игра и в една среща за купата, в която се разписа веднъж – при 2:0 като гост на Спартак Варна в 1/8-финалите.

Висла Плоцк е лидер в шампионата на Полша и прави опити да се подсили, за да завоюва шампионската титла. В близките дни ще стане ясно дали ще има трансфер, уточнява "Тема спорт".
